Урок 3/5
Отсутствие артикля в английском языке
Случаи отсутствия артикля
Случаи отсутствия артикля
Артикль, как правило, не употребляется с существительными во множественном числе и неисчисляемыми существительными, если речь идет о предметах/вещах вообще, то есть они никак не конкретизируются:
I like beer and I hate ice-cream. (Я люблю не конкретный сорт пива, а пиво вообще)
Diamonds are a girl's best friends. (Любые бриллианты лучшие друзья девушки)
Во многих устоявшихся фразах артикль также отсутствует. Такие случаи нужно просто запоминать; но также их можно понять, вычислить через перевод:
To have __ breakfast/lunch/dinner/supper.
Мы не переводим эти фразы как "Иметь завтрак/обед/ужин", а говорим "Завтракать/обедать/ужинать". То есть в русском переводе эти фразы представляют собой смысловое единство; а артикль наделяет отдельным смыслом существительное.
То же самое правило касается таких выражений как:
Go to __ bed - Не идти в постель, а идти спать.
Go to __ school - Не ходить в конкретное здание, а учиться.
Go to __ church - Не ходить в определенное здание, а ходить на службы/молиться.
At home - не в конкретной квартире (доме), а в том месте, где живет ваша семья, где есть семейная атмосфера.
Во фразах, которые выражают способы передвижения на транспортных средствах, также отсутствует артикль.
by bus - на автобусе/автобусом
by plane/air - на самолете/самолетом
by train - на поезде/поездом
by car - на машине/машиной
on foot - пешком
Артикль не употребляется с именами собственными людей и животных.
__ Jacky Watson is my best friend.
Where is __ Murzik? It is time to give him food.
Артикль, как правило, не употребляется с названиями стран, городов, областей, площадей, озер, языков, журналов, аэропортов, вокзалов.
__ England is a beautiful and tidy country.
__ Paris is the city of love.
I bought Cosmopolitan in the morning.
Исключения
Но в силу исторических причин определенный артикль, в некоторых случаях, употребляется с указанными названиями:
The Netherlands (Нидерланды), The Hague (Гаага), The Crimea (Крым)
Определенный артикль употребляется с названиями государств, в которые входят такие слова как: Union, Kingdom, State, Republic, Federation
The Russian Federation (НО: Russia)
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (НО: Great Britain, Northern Ireland)
The Soviet Union
Артикль не употребляется в восклицаниях "What + неисчисляемое существительное\ существительное во множественном числе":
What wonderful weather!
What crazy people!
Перед абстрактными существительными, выражающими общие понятия:
They proclaimed his greatness.
После вопросительных слов whose, which, what, what kind of:
What name do you like?
Перед существительным, которое служит обращением:
Rain, go away!
Перед неисчисляемыми существительными (hair, advice, fruit, information, money), если отсутствует ограничивающее определение:
I need advice now.
Перед словосочетанием: next (будущий) или last (прошлый) + существительное, обозначающее время:
Next week is going to be better!
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