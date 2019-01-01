I like beer and I hate ice-cream . (Я люблю не конкретный сорт пива, а пиво вообще) Diamonds are a girl's best friends. (Любые бриллианты лучшие друзья девушки)

Артикль, как правило, не употребляется с существительными во множественном числе и неисчисляемыми существительными, если речь идет о предметах/вещах вообще, то есть они никак не конкретизируются:

Во многих устоявшихся фразах артикль также отсутствует. Такие случаи нужно просто запоминать; но также их можно понять, вычислить через перевод:

To have __ breakfast/lunch/dinner/supper.

Мы не переводим эти фразы как "Иметь завтрак/обед/ужин", а говорим "Завтракать/обедать/ужинать". То есть в русском переводе эти фразы представляют собой смысловое единство; а артикль наделяет отдельным смыслом существительное.

То же самое правило касается таких выражений как:

Go to __ bed - Не идти в постель, а идти спать.

Go to __ school - Не ходить в конкретное здание, а учиться.

Go to __ church - Не ходить в определенное здание, а ходить на службы/молиться.

At home - не в конкретной квартире (доме), а в том месте, где живет ваша семья, где есть семейная атмосфера.

Во фразах, которые выражают способы передвижения на транспортных средствах, также отсутствует артикль.