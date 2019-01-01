 

  • Артикль, как правило, не употребляется с существительными во множественном числе и неисчисляемыми существительными, если речь идет о предметах/вещах вообще, то есть они никак не конкретизируются:

    I like beer and I hate ice-cream. (Я люблю не конкретный сорт пива, а пиво вообще)
    Diamonds are a girl's best friends. (Любые бриллианты лучшие друзья девушки)

  • Во многих устоявшихся фразах артикль также отсутствует. Такие случаи нужно просто запоминать; но также их можно понять, вычислить через перевод:

    To have __ breakfast/lunch/dinner/supper.

    Мы не переводим эти фразы как "Иметь завтрак/обед/ужин", а говорим "Завтракать/обедать/ужинать". То есть в русском переводе эти фразы представляют собой смысловое единство; а артикль наделяет отдельным смыслом существительное.

    То же самое правило касается таких выражений как:

    Go to __ bed - Не идти в постель, а идти спать.
    Go to __ school - Не ходить в конкретное здание, а учиться.
    Go to __ church - Не ходить в определенное здание, а ходить на службы/молиться.
    At home - не в конкретной квартире (доме), а в том месте, где живет ваша семья, где есть семейная атмосфера.

    Во фразах, которые выражают способы передвижения на транспортных средствах, также отсутствует артикль.

    by bus - на автобусе/автобусом
    by plane/air - на самолете/самолетом
    by train - на поезде/поездом
    by car - на машине/машиной
    on foot - пешком

  • Артикль не употребляется с именами собственными людей и животных.

    __ Jacky Watson is my best friend.
    Where is __ Murzik? It is time to give him food.

  • Артикль, как правило, не употребляется с названиями стран, городов, областей, площадей, озер, языков, журналов, аэропортов, вокзалов.

    __ England is a beautiful and tidy country.
    __ Paris is the city of love.
    I bought Cosmopolitan in the morning.

    Исключения

    Но в силу исторических причин определенный артикль, в некоторых случаях, употребляется с указанными названиями:

    The Netherlands (Нидерланды), The Hague (Гаага), The Crimea (Крым)

    Определенный артикль употребляется с названиями государств, в которые входят такие слова как: Union, Kingdom, State, Republic, Federation

    The Russian Federation (НО: Russia)
    The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (НО: Great Britain, Northern Ireland)
    The Soviet Union

  • Артикль не употребляется в восклицаниях "What + неисчисляемое существительное\ существительное во множественном числе":

    What wonderful weather!
    What crazy people!

  • Перед абстрактными существительными, выражающими общие понятия:

    They proclaimed his greatness.

  • После вопросительных слов whose, which, what, what kind of:

    What name do you like?

  • Перед существительным, которое служит обращением:

    Rain, go away!

  • Перед неисчисляемыми существительными (hair, advice, fruit, information, money), если отсутствует ограничивающее определение:

    I need advice now.

  • Перед словосочетанием: next (будущий) или last (прошлый) + существительное, обозначающее время:

    Next week is going to be better!

 

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