Задание к тесту: отметьте правильное употребление артиклей словом Correct, а неправильное - словом Wrong

Вопрос 1/10

Выберите один из вариантов

🤷🏼‍♂️

The children usually have good imagination.
...

🎉️

Ваш результат: 0
Вернуться к теории
Следующий урок