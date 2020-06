Как уже было сказано в первом уроке этой темы, вопросительные предложения в Past Simple образуются при помощи вспомогательного глагола did.

Общий вопрос - это вопрос ко всему предложению. Во всех грамматических временах английского языка в общем вопросе на первом месте находиться вспомогательный глагол, на втором - подлежащее, на третьем месте стоит сказуемое в форме инфинитива, затем идут второстепенные члены предложения.

Краткий ответ на общий вопрос строится так же, как и в Present Simple:

Did you have a good time? - Yes, I did.

Did they buy anything? - No, they didn't/ No, they did not.