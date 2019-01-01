Как уже было сказано в первом уроке этой темы, вопросительные предложения в Past Simple образуются при помощи вспомогательного глагола did.

Общий вопрос

Общий вопрос - это вопрос ко всему предложению. Во всех грамматических временах английского языка в общем вопросе на первом месте находиться вспомогательный глагол, на втором - подлежащее, на третьем месте стоит сказуемое в форме инфинитива, затем идут второстепенные члены предложения.

1 2 3 4 5 6 Did I make a mistake in the last test? We You want__ to buy a dog? They She listen__ to the teacher Attentively? He It rain hard yesterday

Краткий ответ на общий вопрос строится так же, как и в Present Simple:

Did you have a good time? - Yes, I did.

Did they buy anything? - No, they didn't/ No, they did not.

Специальные вопросы

Специальные вопросы задаются с целью подробного выяснения каких-нибудь деталей. Структура специального вопроса почти такая же, что и общего - на первом месте находиться вопросительное слово, на втором - вспомогательный глагол, на третьем месте стоит подлежащее, на четвертом - сказуемое в форме инфинитива.

Типичным для прошедшего простого времени является специальный вопрос, начинающийся с when.

1 2 3 4 5 6 7 What did I do yesterday? We Where you spend your last holiday? They When he pass the exams? She Why it happen__ to me?

Вопрос к подлежащему

Вопрос к подлежащему - частный случай специального вопроса. Особенностью этого вопроса является отсутствие четко выраженного подлежащего (объекта вопроса) и вспомогательного глагола.

Подлежащим является само вопросительное слово who/what. А раз в вопросе отсутствует вспомогательный глагол, то смысловой глагол (сказуемое) сохраняет текущую временную форму, в данном случае форму прошедшего простого времени.

1 2 3 4 5 Who helped you about the house? What went wrong with the concert?

Примечание

Если в предложении есть составное глагольное сказуемое, то первая его часть имеет форму текущего грамматического времени, а вторая - форму инфинитива с частицей to.

Did you like to play football?

What did you do to become so clever?

Отрицательные вопросы

Любой из рассмотренных вопросов можно сделать отрицательным просто добавив частицу not после вспомогательного глагола. Как правило в отрицательных вопросах используется краткая форма отрицания, в данном случае это didn't.