Урок 2/5
Did not
Отрицательные предложения в английском языке
Отрицательные предложения в английском языке
Отрицательные предложения образуются при помощи вспомогательного глагола did и отрицательной частицы not. В отрицательном предложении на первом месте стоит подлежащее, на втором - did not, на третье место ставиться сказуемое (в форме инфинитива), затем идут второстепенные члены предложения.
Did not часто используется в виде краткой формы didn't
|1
|2
|3
|4
|5
|Полная форма
|Краткая форма
|I
|did not
|didn't
|like__
|the film
|We
|You
|find
|the mistake
|They
|He
|take
|an exam
|last week
|She
|It
|rain__
|yesterday
Если в предложении есть составное глагольное сказуемое, то первая его часть имеет форму текущего грамматического времени, а вторая - форму инфинитива с частицей to.
They didn't need to go to school on Monday.
Примечание
Наречие never уже несет в себе отрицание, поэтому при его использовании в предложении не требуются отрицательная конструкция с частичкой not.
We never went there again.
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