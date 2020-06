Отрицательные предложения образуются при помощи вспомогательного глагола did и отрицательной частицы not. В отрицательном предложении на первом месте стоит подлежащее, на втором - did not, на третье место ставиться сказуемое (в форме инфинитива), затем идут второстепенные члены предложения.

Did not часто используется в виде краткой формы didn't

1 2 3 4 5 Полная форма Краткая форма I did not didn't like__ the film We You find the mistake They He take an exam last week She It rain__ yesterday

Если в предложении есть составное глагольное сказуемое, то первая его часть имеет форму текущего грамматического времени, а вторая - форму инфинитива с частицей to.

They didn't need to go to school on Monday.

Примечание

Наречие never уже несет в себе отрицание, поэтому при его использовании в предложении не требуются отрицательная конструкция с частичкой not.