В этой теме мы познакомимся с The Past Simple Tense - прошедшим простым временем. Другое название - The Past Indefinite Tense (прошедшее неопределенное время). Образование отрицательных и вопросительных предложений в прошедшем простом времени такое же, как и в настоящем простом по своей структуре.

Прошедшее простое время используется для выражения:

Действия, факта действия, которое произошло в прошлом, и никак не связано с настоящим моментом. Это самое типичное действие для данного времени. Для выражения этого действия обычно используются такие, к примеру, слова и выражения: yesterday, last (week, month, year), a day (week, month, year) ago, in 1979. В прошлый четверг мы ходили на рыбалку.

Вчера я ушел с работы пораньше. Последовательности действий при описании развития событий в прошлом. Вчера вечером я пришел домой. Пошел на кухню и сделал себе чай. Затем принял душ и включил телевизор. Действия, которое длилось некоторое время в прошлом и теперь закончено. Для обозначения этого периода времени обычно используются предлоги for и during. Вчера я работал в саду в течение нескольких часов.

Мы приятно провели время во время вчерашней конференции. Повторяющихся действий в прошлом, на которые указывают такие лексические маркеры, как: every (day, week, month…), usually, often, always… Прошлым летом мы каждый день ходили плавать.

Обычно каждые выходные мы ходили в кино или в театр.

Образования повествовательных предложений. Правильные и неправильные глаголы. Произношение окончания - ed.

Все глаголы английского языка делятся на правильные (regular) и неправильные (irregular). Правильные глаголы образуют формы прошедшего времени и второго причастия прибавлением к инфинитиву окончания -ed.

Paint - Painted, Reach - Reached.

Если глагол уже оканчивается на "немую" -е, то для образования прошедшего времени к нему прибавляется - d: Like - Liked, Pile - Piled.

Окончание -ed имеет три варианта произношения:

Если слово оканчивается на глухую или шипящую согласную, то произносим [t]: Like - Liked [l ai k t], Kiss - Kissed [k i s t] Если слово оканчивается на звонкую согласную или гласную, то произносим [d]: Fill - Filled [f i l d], Destroy - Destroyed [d i s t r oi d], Doom - Doomed [d u m d] Если слово оканчивается на -t или -d, то окончание -ed будет читаться как [id]: Point - Pointed [p oi n t id], load - loaded [l ou d id].

В английском языке большинство глаголов являются неправильными. Неправильные глаголы английского языка по историческим причинам имеют особые формы прошедшего времени и второго причастия. Эти формы нужно только запоминать, но и в них можно проследить некоторые закономерности:

Buy - Bought, Bring - Brought, Fight - Fought; Spend - Spent, Send - Sent.

Внимание: к формам прошедшего времени неправильных глаголов никакие окончания не добавляются!

Yesterday I Played Football With Friends We Finished Our Work At 10 o'clock My parents Went On Holiday Last week Jack Bought A new CD Two days Ago

Указатели времени совершения действия, такие как yesterday, a (day, week, month… ago), last (Monday, week…), in 1917… стоят либо в начале предложения (любого типа), либо в конце.

Наречия частотности (usually, always, regularly) обычно стоят (в предложениях любого типа) перед смысловым глаголом, или в начале/ конце предложения.

Примечание

Если в предложении - составное глагольное сказуемое с частицей to, то первая часть сказуемого имеет форму текущего грамматического времени (в данном случае Past Simple), вторая - форму инфинитива с частицей to. Такие составные сказуемые есть и в русском языке.

We wanted to go to the cinema.

Мы хотели пойти в кино.

Как в настоящем неопределенном, в прошедшем неопределенном времени отрицательные и вопросительные предложения образуются при помощи вспомогательного глагола. В Past Simple это глагол did.

Обратите внимание, что прошедшая форма глаголать to do (делать) - did. Смысловой и вспомогательный глагол просто совпадают по форме.