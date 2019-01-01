Урок 1/5
The Indefinite, Forms. The Past Indefinite (Simple) Tense
Утвердительные предложения. Правильные и неправильные глаголы. Произношение окончания -ed
Утвердительные предложения. Правильные и неправильные глаголы. Произношение окончания -ed
В этой теме мы познакомимся с The Past Simple Tense - прошедшим простым временем. Другое название - The Past Indefinite Tense (прошедшее неопределенное время). Образование отрицательных и вопросительных предложений в прошедшем простом времени такое же, как и в настоящем простом по своей структуре.
Прошедшее простое время используется для выражения:
Действия, факта действия, которое произошло в прошлом, и никак не связано с настоящим моментом. Это самое типичное действие для данного времени. Для выражения этого действия обычно используются такие, к примеру, слова и выражения: yesterday, last (week, month, year), a day (week, month, year) ago, in 1979.
В прошлый четверг мы ходили на рыбалку.
Вчера я ушел с работы пораньше.
Последовательности действий при описании развития событий в прошлом.
Вчера вечером я пришел домой. Пошел на кухню и сделал себе чай. Затем принял душ и включил телевизор.
Действия, которое длилось некоторое время в прошлом и теперь закончено. Для обозначения этого периода времени обычно используются предлоги for и during.
Вчера я работал в саду в течение нескольких часов.
Мы приятно провели время во время вчерашней конференции.
Повторяющихся действий в прошлом, на которые указывают такие лексические маркеры, как: every (day, week, month…), usually, often, always…
Прошлым летом мы каждый день ходили плавать.
Обычно каждые выходные мы ходили в кино или в театр.
Все глаголы английского языка делятся на правильные (regular) и неправильные (irregular). Правильные глаголы образуют формы прошедшего времени и второго причастия прибавлением к инфинитиву окончания -ed.
Paint - Painted, Reach - Reached.
Если глагол уже оканчивается на "немую" -е, то для образования прошедшего времени к нему прибавляется - d: Like - Liked, Pile - Piled.
Окончание -ed имеет три варианта произношения:
Если слово оканчивается на глухую или шипящую согласную, то произносим [t]:
Like - Liked [l ai k t], Kiss - Kissed [k i s t]
Если слово оканчивается на звонкую согласную или гласную, то произносим [d]:
Fill - Filled [f i l d], Destroy - Destroyed [d i s t r oi d], Doom - Doomed [d u m d]
Если слово оканчивается на -t или -d, то окончание -ed будет читаться как [id]:
Point - Pointed [p oi n t id], load - loaded [l ou d id].
В английском языке большинство глаголов являются неправильными. Неправильные глаголы английского языка по историческим причинам имеют особые формы прошедшего времени и второго причастия. Эти формы нужно только запоминать, но и в них можно проследить некоторые закономерности:
Buy - Bought, Bring - Brought, Fight - Fought; Spend - Spent, Send - Sent.
Внимание: к формам прошедшего времени неправильных глаголов никакие окончания не добавляются!
|Yesterday
|I
|Played
|Football
|With
|Friends
|We
|Finished
|Our
|Work
|At
|10 o'clock
|My parents
|Went
|On
|Holiday
|Last week
|Jack
|Bought
|A new CD
|Two days
|Ago
Указатели времени совершения действия, такие как yesterday, a (day, week, month… ago), last (Monday, week…), in 1917… стоят либо в начале предложения (любого типа), либо в конце.
Наречия частотности (usually, always, regularly) обычно стоят (в предложениях любого типа) перед смысловым глаголом, или в начале/ конце предложения.
Примечание
Если в предложении - составное глагольное сказуемое с частицей to, то первая часть сказуемого имеет форму текущего грамматического времени (в данном случае Past Simple), вторая - форму инфинитива с частицей to. Такие составные сказуемые есть и в русском языке.
We wanted to go to the cinema.
Мы хотели пойти в кино.
Как в настоящем неопределенном, в прошедшем неопределенном времени отрицательные и вопросительные предложения образуются при помощи вспомогательного глагола. В Past Simple это глагол did.
Обратите внимание, что прошедшая форма глаголать to do (делать) - did. Смысловой и вспомогательный глагол просто совпадают по форме.
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