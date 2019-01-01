Урок 12/14
Еще раз о to be
Указательные местоимения. Согласование в числе и дальности. Закрепление употребления глагола "to be"
Указательные местоимения. Согласование в числе и дальности. Закрепление употребления глагола "to be"
Аналогично русским местоимениям это - то; эти - те, в английском языке существуют свои указательные местоимения . Каждое такое местоимений согласуется в числе (c существительными и глаголами) и "дальности" (ближнее/дальнее действие).
Это/Эта/Этот - This [ ð i s] + is; Эти - These [ ð i: z] + are
То/Та/Тот - That [ ð æ t] + is; Те - Those [ ð ou z] + are
Подлежащее
|Подлежащее
|Сказуемое
|Дополнение
|This
|is
|an interesting film
|These
|are
|my friends
|That
|is
|a nice car
|Those
|are
|his parents
Указательное местоимение / часть подлежащего
|Подлежащее
|Сказуемое
|Дополнение
|This
|music
|is
|very sad
|These
|dogs
|are
|my best friends
|That
|man
|is
|a teacher
|Those
|pictures
|are
|amazing
Отрицательные предложения строятся аналогично другим предложениям с глаголом "to be" (см. тему 2).
Общие вопросы
В общих вопросах, как обычно, на первое место ставится глагол. На втором месте стоит указательное местоимение, которое, как мы выяснили, может являться и подлежащим: Is this/that? Are these/those?
В общих вопросах с данными указательными местоимениями можно несколько варьировать порядок остальных слов, в зависимости от расставленных акцентов. Но эти вариации совсем не сложные в использовании - здесь можно полностью опираться на русский язык.
This is an interesting film.
Это (есть) интересный фильм.
Is this an interesting film?
Это интересный фильм?
Is this film interesting?
Этот фильм интересный?
Специальные вопросы
Специальный вопрос - это вопросительное слово + структура общего вопроса
Where are those amazing pictures?
Who is that man?
Кроме того, в специальных вопросах употребляются сложные вопросительные конструкции. Например:
What colour is this car?
Подобные сложные конструкции идут нераздельно, и определяются как единое вопросительное слово.
How old are those students?
Примечание
В некоторых фразах разговорной речи местоимение that переводится на русский язык как "это".
Например:
That's right/true! - Это правильно/правда. That's him! - Это он.
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