Мы рассмотрим общий и несколько специальных вопросов с оборотом "there is/there are".

Общий вопрос

Порядок в общем вопросе:

на первом месте стоит сказуемое (is/are),

на втором месте - there,

на третьем месте находятся артикли, числительные, определения или неопределенные местоимения much/many/a lot of или any.

Is there a (black) cat under the bed? much (hot) water in the barrel? a lot of petrol in the car? any money in the safe? Are there ten litres of petrol in the car? six plates on the table? many (new) pupils in our class this year? a lot of heavy books in your schoolbag? any difficulties in your test?

Are there any difficulties in your test?

Есть ли (какие-нибудь) трудности в вашем тесте?

Кратким ответом на общий вопрос будет:

Yes, there is (some), Yes there are (some)

No there isn't (any), No there aren't (any)

Специальные вопросы

Рассмотрим вопросы с вопросительными словами how much/how many - сколько; who и what.

В специальном вопросе c how much/how many на первое место ставится вопросительное слово (many - для исчисляемых существительных, much - для неисчисляемых), на втором месте обязательно стоит существительное, которое считают, на третьем месте - сам оборот is/are there.

How many (history) books are there on the shelf? apples are there in your bag? How much (tomato) juice is there in the bottle? much money is there in the safe?

В вопросах, начинающихся с who/what на первом месте ставится вопросительное слово, на второе - оборот, на третье обстоятельство места.

Важно отметить, что с оборотом используется только is, даже если в ответе существительное будет во множественном числе.

What is there on the table? - There are two pens and a book.

Who is there near the car? - There are my friends.

Однако есть другие вопросительные сочетания, которые допускают наличие оборота there are в предложении.