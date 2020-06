Как и в русском языке, в английском существует несколько типов вопросов. Рассмотрим порядок слов в основных типах вопросительных предложений.

Общий вопрос

Общий вопрос задается ко всему предложению и требует ответа «да/нет». В русском языке он образуется при помощи интонационных изменений: Это твоя машина? Вы счастливы?

В английском языке в данном типе вопроса

на первое место ставится СКАЗУЕМОЕ,

на второе - ПОДЛЕЖАЩЕЕ,

на третьем месте находятся ВТОРОСТЕПЕННЫЕ части предложения.

(2) Are (1) you (3) angry with me?

(Есть) вы сердиты на меня?

(2) Is (1) our daughter (3) at school?

(Есть) наша дочь в школе?

Специальный вопрос

Специальный вопрос задается к конкретному слову (группе слов) и содержит вопросительное слово.

На первое место ставится нужное ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО,

на второе - СКАЗУЕМОЕ,

на третьем месте - ПОДЛЕЖАЩЕЕ,

на четвертом месте находятся ВТОРОСТЕПЕННЫЕ члены предложения.

(4) When (2) is (1) your birthday?

Когда (есть) твой день рождения?

(4) What (2) are (3) your marks (4) today?

Какие (есть) твои оценки сегодня?

Основные вопросительные слова:

What (что, какой), Where (где, куда), When (когда), Why (почему, Who (кто), How (как).

Также существуют вопросительные словосочетания, которые в предложении выступают как одно вопросительное слово: How old (сколько лет), What colour (какого цвета) и т.д.

Вопрос к подлежащему

Это разновидность специального вопроса. Его особенность заключается в том, что вопросительное слово WHO (для одушевленных предметов) или WHAT (для неодушевленных) является одновременно и вопросительным словом и подлежащим. Формально - это вопрос, а по сути - утвердительное предложение, соответственно, порядок слов в вопросе к подлежащему будет как в утвердительном предложении..

(1) Who (2) is (3) that man?

Кто (есть) тот человек?

(1) What (2) is (3) this?

Что (есть) это?