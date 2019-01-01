Урок 8/14
Спряжение глагола to be в настоящем времени
Спряжение глагола to be в настоящем времени. Краткие формы глагола to be
Спряжение глагола to be в настоящем времени. Краткие формы глагола to be
Глагол to be означает "быть/находиться". Это начальная форма, инфинитив. Этот глагол изменяется по лицам и числам, и каждое лицо/число имеет свою форму:
|To be
|am
|Is (ед. число)
|Are (мн. число)
|I
|She, He, It
|We, You, They
Обычно в справочниках в качестве примеров приводят местоимения - это делается для простоты объяснения. Глагол is употребляется со словами, обозначающими одушевленный/неодушевленный предмет в единственном числе.
Forbidden fruit is sweet. - Запретный плод сладок.
Глагол are употребляется со словами, обозначающими одушевленный/неодушевленный предмет во множественном числе, а так же с личным местоимением you и в значении «ты», и в значении «вы».
Two heads are better than one. - Две головы лучше, чем одна.
Форма am используется только с местоимением I.
I am ready. - Я готов.
Примечания
В словарях глаголы в начальной форме (ходить, играть, быть) могут приводиться вместе с частицей to: to be, to go, to play. Это показывает, что данный глагол находится в форме инфинитива, а не является формой какого-то лица или времени. Но при употреблении глаголов в речи и письме частица to не употребляется.
Краткие формы возникают
при слиянии глагола (его части) с существительным (местоимением), которое обозначает субъекта (совершающего действие);
при слиянии глаголов с отрицательной частицей not
|I + am = I'm
|Am + Not не сливаются
|He/She/It + Is = He's/She's/It's
|Is + Not = Isn't
|We/You/They + Are = We're/You're/They're
|Are + Not = Aren't
Краткая форма НЕ изменяет смысла высказывания. Краткие формы не являются искажениями грамматических норм английского языка и подчиняются правилам. Они наиболее свойственны беглой устной неофициальной речи и широко используются в неофициальной письменной речи.
|I am from London. = I'm from London.
Я из Лондона.
|We are from London = We're from London.
Мы из Лондона.
|You are from London = You're from London
Ты/Вы из Лондона.
|They are from London = They're from London.
Они из Лондона.
|He/She is from London. = He/She's from London.
Он/Она из Лондона
|It is from London. = It's from London.
Это из Лондона
|I am not from London. = I'm not from London.
Я не из Лондона.
|We are not from London = We aren't from London.
Мы не из Лондона.
|You are not from London = You aren't from London
Ты/Вы не из Лондона.
|They are not from London = They aren't from London.
Они не из Лондона.
|He/She is not from London. = He/She isn't from London.
Он/Она не из Лондона
|It is not from London. = It isn't from London.
Это не из Лондона
Также краткие форма глагола to be могут образовываться путем слияния вопросительных слов What, Where, When, Who, How, Why с глаголом Is.
С остальными формами to be и вопросительными словами краткие формы обычно не образуются.
|When + Is = When's
|When's her birthday?
|What + Is = What's
|What's your phone number?
|Where + Is = Where's
|Where's our teacher?
|Who + Is = Who's
|Who's there?
|How + Is = How's
|How's your mother?
|Why + Is = Why's
|Why's she late?
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