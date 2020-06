Глагол to be означает "быть/находиться". Это начальная форма, инфинитив. Этот глагол изменяется по лицам и числам, и каждое лицо/число имеет свою форму:

To be am Is (ед. число) Are (мн. число) I She, He, It We, You, They

Обычно в справочниках в качестве примеров приводят местоимения - это делается для простоты объяснения. Глагол is употребляется со словами, обозначающими одушевленный/неодушевленный предмет в единственном числе.

Forbidden fruit is sweet. - Запретный плод сладок.

Глагол are употребляется со словами, обозначающими одушевленный/неодушевленный предмет во множественном числе, а так же с личным местоимением you и в значении «ты», и в значении «вы».

Two heads are better than one. - Две головы лучше, чем одна.

Форма am используется только с местоимением I.

I am ready. - Я готов.

Примечания

В словарях глаголы в начальной форме (ходить, играть, быть) могут приводиться вместе с частицей to: to be, to go, to play. Это показывает, что данный глагол находится в форме инфинитива, а не является формой какого-то лица или времени. Но при употреблении глаголов в речи и письме частица to не употребляется.

Краткие формы/сокращения

Краткие формы возникают

при слиянии глагола (его части) с существительным (местоимением), которое обозначает субъекта (совершающего действие);

при слиянии глаголов с отрицательной частицей not

I + am = I'm Am + Not не сливаются He/She/It + Is = He's/She's/It's Is + Not = Isn't We/You/They + Are = We're/You're/They're Are + Not = Aren't

Краткая форма НЕ изменяет смысла высказывания. Краткие формы не являются искажениями грамматических норм английского языка и подчиняются правилам. Они наиболее свойственны беглой устной неофициальной речи и широко используются в неофициальной письменной речи.

Affirmative / Утвердительная форма

I am from London. = I'm from London.

Я из Лондона. We are from London = We're from London.

Мы из Лондона. You are from London = You're from London

Ты/Вы из Лондона. They are from London = They're from London.

Они из Лондона. He/She is from London. = He/She's from London.

Он/Она из Лондона It is from London. = It's from London.

Это из Лондона

Negative / Отрицательная форма

I am not from London. = I'm not from London.

Я не из Лондона. We are not from London = We aren't from London.

Мы не из Лондона. You are not from London = You aren't from London

Ты/Вы не из Лондона. They are not from London = They aren't from London.

Они не из Лондона. He/She is not from London. = He/She isn't from London.

Он/Она не из Лондона It is not from London. = It isn't from London.

Это не из Лондона

Также краткие форма глагола to be могут образовываться путем слияния вопросительных слов What, Where, When, Who, How, Why с глаголом Is.

С остальными формами to be и вопросительными словами краткие формы обычно не образуются.