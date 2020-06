В английском языке притяжательные прилагательные my, your и our и др. не изменяются по родам и числам.

my - мой, моя, мое, мои;

your - твой, твоя, твое, твои;

our - наш, наша, наше, наши.

Род и число устанавливаются через контекст. В английском языке эти категории в данном случае не важны.

В предложении притяжательные прилагательные занимают место перед определяемым существительным.

my book, his friends, our car.

Личные местоимения в предложении выполняют функцию подлежащего.

Также исключительно по контексту и логическому рассуждению определяется значение личного местоимения you, которое может переводиться как ты и как вы.