В английском языке притяжательные прилагательные my, your и our и др. не изменяются по родам и числам.

my - мой, моя, мое, мои;
your - твой, твоя, твое, твои;
our - наш, наша, наше, наши.

Род и число устанавливаются через контекст. В английском языке эти категории в данном случае не важны.

В предложении притяжательные прилагательные занимают место перед определяемым существительным.

my book, his friends, our car.

Личные местоимения в предложении выполняют функцию подлежащего.

Также исключительно по контексту и логическому рассуждению определяется значение личного местоимения you, которое может переводиться как ты и как вы.

Личные
местоимения		 I (Я) We (Мы) He (он) She (она) It(он, она, оно для
неодушевленных существительных)		 You (ТыВы) They (Они)
Притяжательные
прилагательные		 My Our His Her Its Your Their
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