Урок 7/14
Местоимения
Личные местоимения и притяжательные прилагательные
Личные местоимения и притяжательные прилагательные
В английском языке притяжательные прилагательные my, your и our и др. не изменяются по родам и числам.
my - мой, моя, мое, мои;
your - твой, твоя, твое, твои;
our - наш, наша, наше, наши.
Род и число устанавливаются через контекст. В английском языке эти категории в данном случае не важны.
В предложении притяжательные прилагательные занимают место перед определяемым существительным.
my book, his friends, our car.
Личные местоимения в предложении выполняют функцию подлежащего.
Также исключительно по контексту и логическому рассуждению определяется значение личного местоимения you, которое может переводиться как ты и как вы.
|Личные
местоимения
|I (Я)
|We (Мы)
|He (он)
|She (она)
|It(он, она, оно для
неодушевленных существительных)
|You (ТыВы)
|They (Они)
|Притяжательные
прилагательные
|My
|Our
|His
|Her
|Its
|Your
|Their
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