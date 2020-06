Оборот there is/there are дословно переводится как "Там есть". Выбор is или are зависит от числа существительных, на которые указывает оборот.

Необходимость применения этого оборота, может быть, не очень ясна для начинающих изучать английский, так как аналогии оборота there is/there are в русском языке нет. Навыки использования этого оборота пригодятся в дальнейшем и, несомненно, сделают язык более выразительным и красивым.

У этого оборота достаточно широкий спектр применений. В данной теме мы разберем одно из таких применений, а именно указание на местонахождение объекта.

Сравним два предложения:

There are two books on the table. - На столе две книги (Там есть две книги на столе).

и

Two books are on the table. - Две книги на столе.

В предложении без оборота акцент делается на объекте (двух книгах). Оборот же переносит этот акцент на местоположения предмета - в этом вся разница. Все зависит от того, что для вас первостепенно. Разница видна из перевода, на который поначалу лучше ориентироваться поначалу. Таким образом, если необходимо, сказать, что что-то где-то находится или расположено, используем оборот there is/ there are.

Утвердительные предложения

Утвердительное предложение начинается с оборота, затем идет подлежащее (существительное), перед которым может стоять числительное, притяжательное местоимение и/или прилагательное. На последнем месте находится обстоятельство места: 1) There is/there are 2) что (кто) находится 3) где находится.

There is a nice-looking girl in that room.

There are five red apples in my bag.

Неопределенные местоимения

При употреблении оборота there is/there are активно используются неопределенными местоимениями. Чаще всего это местоимения some и any, которые обозначают некоторое количество объекта.