Задание к тесту: выберите подходящее личное местоимение или притяжательное прилагательное (ориентируйтесь на притяжательное прилагательное или подлежащее в сопутствующем предложении)

Вопрос 1/11

Выберите один из вариантов

🤷🏼‍♂️

He is a doctor.
...
job is very interesting.

🎉️

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