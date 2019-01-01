Урок 6/14
Сочетания существительных
Сочетания существительных без предлогов (цепочки существительных)
Сочетания существительных без предлогов (цепочки существительных)
В беспредложном сочетании существительных опорным словом является не первое (как в русском языке: заведующий кафедрой; скорость ветра), а последнее существительное. Существительные слева от него выполняют функцию определения, т.е. отвечают на вопрос what / which / what kind / whose? (какой / который / чей?) и передаются на русский язык или при помощи прилагательного, или существительного в косвенном падеже:
ocean floor — дно океана
ocean current — океаническое течение
surface current velocity — скорость поверхностного течения
air mass — воздушная масса
air mass density — плотность воздушной массы
temperature drop — падение температуры
water drop temperature — температура капли воды
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