В беспредложном сочетании существительных опорным словом является не первое (как в русском языке: заведующий кафедрой; скорость ветра), а последнее существительное. Существительные слева от него выполняют функцию определения, т.е. отвечают на вопрос what / which / what kind / whose? (какой / который / чей?) и передаются на русский язык или при помощи прилагательного, или существительного в косвенном падеже:

ocean floor — дно океана

ocean current — океаническое течение

surface current velocity — скорость поверхностного течения

air mass — воздушная масса

air mass density — плотность воздушной массы

temperature drop — падение температуры

water drop temperature — температура капли воды