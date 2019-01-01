Поэтому в случае затруднения в определении качества существительного, можно смело использовать a lot of .

Нет никакой разницы, с какими существительными употреблять словосочетание a lot of

Much употребляется только с неисчисляемыми существительными:

Many употребляется только с исчисляемыми существительными во множественном числе:

Также существуют предпочтения в использовании much/many/a lot of в разных типах предложений.

В отрицательных предложениях обычно используются только much/many:

There isn't much water on the floor.

There aren't many children in the park.

Примечание

Some/any никогда не используются с much/many при описании одного и того же существительного.