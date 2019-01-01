Урок 14/14
Much/many
Much/many/a lot of в обороте there is/there are. Утвердительные/отрицательные предложения
Much/many/a lot of в обороте there is/there are. Утвердительные/отрицательные предложения
Все три наречия (Much/Many/A lot of) переводятся как "много". Существуют правила, регулирующие их употребление. После этих местоимений можно употреблять прилагательные.
Правила, касающиеся исчисляемых и неисчисляемых существительных.
Many употребляется только с исчисляемыми существительными во множественном числе:
There are many children in the park.
There are many expensive cars in front of that house.
There are three bottles of milk in the fridge.
Much употребляется только с неисчисляемыми существительными:
There is much salt in the soup.
There is much orange juice on the floor.
Нет никакой разницы, с какими существительными употреблять словосочетание a lot of
There are a lot of children in the park.
There is a lot of water on the floor.
Поэтому в случае затруднения в определении качества существительного, можно смело использовать a lot of.
Также существуют предпочтения в использовании much/many/a lot of в разных типах предложений.
В отрицательных предложениях обычно используются только much/many:
There isn't much water on the floor.
There aren't many children in the park.
Примечание
Some/any никогда не используются с much/many при описании одного и того же существительного.
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!