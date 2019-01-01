Все три наречия (Much/Many/A lot of) переводятся как "много". Существуют правила, регулирующие их употребление. После этих местоимений можно употреблять прилагательные.

 

  1. Правила, касающиеся исчисляемых и неисчисляемых существительных.

    1. Many употребляется только с исчисляемыми существительными во множественном числе:

      There are many children in the park.
      There are many expensive cars in front of that house.
      There are three bottles of milk in the fridge.

    2. Much употребляется только с неисчисляемыми существительными:

      There is much salt in the soup.
      There is much orange juice on the floor.

    3. Нет никакой разницы, с какими существительными употреблять словосочетание a lot of

      There are a lot of children in the park.
      There is a lot of water on the floor.

      Поэтому в случае затруднения в определении качества существительного, можно смело использовать a lot of.

  2. Также существуют предпочтения в использовании much/many/a lot of в разных типах предложений.

    В отрицательных предложениях обычно используются только much/many:

    There isn't much water on the floor.
    There aren't many children in the park.

    Примечание

    Some/any никогда не используются с much/many при описании одного и того же существительного.

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