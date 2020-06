Что такое "предложение"?

Предложение (sentence) (как в английском, так и в русском языке) - это некоторая законченная мысль. Оно начинается с заглавной буквы (capital letter), а заканчивается точкой (full stop):

We are at home. - Мы дома.

John likes good food. - Джону нравится хорошая еда.

Из чего состоит предложение?

Как в русском языке, так и в английском предложение может состоять из следующих членов: подлежащего (subject), сказуемого (predicate), дополнения (object или complement), обстоятельства (adverbial modifier) и определения (attribute).

At the lessons our teachers use various interesting materials. - На уроках наши учителя используют различные интересные материалы.

our – определение, относится к слову “teachers”

teachers - подлежащее

use - сказуемое (глагол)

materials - дополнение

various interesting - два определения, относящихся к слову "materials" at the lessons - обстоятельство

Какие члены предложения обязательны в английском языке?

В русском языке может существовать предложение без подлежащего и/или без сказуемого: "Это ручка."; "Поздно.", "Мне холодно".

Во всех предложениях английского языка обязательно и подлежащее, и сказуемое. Сравните с примерами выше: "It is a pen." "It is late." "I am cold."

Остальные члены предложения могут отсутствовать (они называются второстепенными членами предложения).

We arrived. - Мы приехали.

We - подлежащее, arrived - сказуемое (глагол).

We arrived in the morning.

in the morning - обстоятельство времени

We arrived at a small station. - Мы приехали на маленькую станцию.

at a small station - обстоятельство места

small (маленькая) - определение, поясняющее слово station (станция)

Порядок слов в английском предложении

В английском языке - фиксированный порядок слов. То есть, каждый член предложения находится на своем определенном месте. В русском языке почти во всех частях речи есть окончания, при помощи которых выражаются категории времени, рода, числа и т.п. Поэтому порядок слов в русском предложении свободный. Английский язык принадлежит к другому языковому типу и в нем практически нет окончаний. Но потребность выразить все те категории, которые выражает русский язык, осталась. Поэтому выход нашелся в фиксированном порядке слов. Это делает английский язык более "логичным", похожим на простые математические формулы, что, несомненно, облегчает его изучение.

Сравните:

(2) Смотрю (1) я (3) телевизор по будням редко.

(1) I seldom (2) watch (3) TV on week-days

Порядок слов в утвердительное предложение (affirmative sentence)

В утвердительном предложении на первом месте стоит подлежащее,

на втором месте - сказуемое,

на третьем - второстепенные члены предложения.

(1) We (2) are (3) in the centre of Moscow now.

Мы (есть) в центре Москвы сейчас.

(1) Julia (2) is (3) a very nice girl.

Джулия (есть) очень милая девушка.

Порядок слов отрицательное предложение (negative sentence)

В отрицательном предложении порядок слов такой же, как в утвердительном, но только после глагола ставится отрицательная частица not.

(1) I (2) am not (3) hungry.

Я не (есть) голодный(ая).

(1) The children (2) are not (3) attentive

Дети не (есть) внимательные.

Замечания: