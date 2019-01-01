Что такое "предложение"?

Предложение (sentence) (как в английском, так и в русском языке) - это некоторая законченная мысль. Оно начинается с заглавной буквы (capital letter), а заканчивается точкой (full stop):

We are at home. - Мы дома.
John likes good food. - Джону нравится хорошая еда.

Из чего состоит предложение?

Как в русском языке, так и в английском предложение может состоять из следующих членов: подлежащего (subject), сказуемого (predicate), дополнения (object или complement), обстоятельства (adverbial modifier) и определения (attribute).

At the lessons our teachers use various interesting materials. - На уроках наши учителя используют различные интересные материалы.

our – определение, относится к слову “teachers”

teachers - подлежащее
use - сказуемое (глагол)
materials - дополнение
various interesting - два определения, относящихся к слову "materials" at the lessons - обстоятельство

Какие члены предложения обязательны в английском языке?

В русском языке может существовать предложение без подлежащего и/или без сказуемого: "Это ручка."; "Поздно.", "Мне холодно".

Во всех предложениях английского языка обязательно и подлежащее, и сказуемое. Сравните с примерами выше: "It is a pen." "It is late." "I am cold."

Остальные члены предложения могут отсутствовать (они называются второстепенными членами предложения).

We arrived. - Мы приехали.
We - подлежащее, arrived - сказуемое (глагол).

We arrived in the morning.
in the morning - обстоятельство времени

We arrived at a small station. - Мы приехали на маленькую станцию.
at a small station - обстоятельство места
small (маленькая) - определение, поясняющее слово station (станция)

Порядок слов в английском предложении

В английском языке - фиксированный порядок слов. То есть, каждый член предложения находится на своем определенном месте. В русском языке почти во всех частях речи есть окончания, при помощи которых выражаются категории времени, рода, числа и т.п. Поэтому порядок слов в русском предложении свободный. Английский язык принадлежит к другому языковому типу и в нем практически нет окончаний. Но потребность выразить все те категории, которые выражает русский язык, осталась. Поэтому выход нашелся в фиксированном порядке слов. Это делает английский язык более "логичным", похожим на простые математические формулы, что, несомненно, облегчает его изучение.

Сравните:
(2) Смотрю   (1) я   (3) телевизор по будням редко.
(1) I seldom   (2) watch   (3) TV on week-days

Порядок слов в утвердительное предложение (affirmative sentence)

В утвердительном предложении на первом месте стоит подлежащее,
на втором месте - сказуемое,
на третьем - второстепенные члены предложения.

(1) We   (2) are   (3) in the centre of Moscow now.
Мы   (есть)   в центре Москвы сейчас.

(1) Julia   (2) is   (3) a very nice girl.
Джулия   (есть)   очень милая девушка.

Порядок слов отрицательное предложение (negative sentence)

В отрицательном предложении порядок слов такой же, как в утвердительном, но только после глагола ставится отрицательная частица not.

(1) I   (2) am not   (3) hungry.
Я   не (есть)   голодный(ая).

(1) The children   (2) are not   (3) attentive
Дети   не (есть)   внимательные.

Замечания:

  1. Некоторые второстепенные члены предложения могут менять свое местоположение в зависимости от того, что говорящий хочет подчеркнуть прежде всего.

    Чаще всего могут меняют свое место в предложении обстоятельства.

    We usually go home together. - Мы обычно ходим домой вместе.
    Usually we go home together. - Обычно мы ходим домой вместе.

  2. В русском языке существуют безличные предложения. То есть предложения, в которых присутствует только подлежащее или только сказуемое. В английском языке в предложении обязательно должны присутствовать оба главных члена предложения. Для выражения безличных предложений в английском языке используется оборот It is (это есть),
    где It - подлежащее, а Is - сказуемое.

    It is cold. - Холодно. (Это есть холодно)
    It is late. - Поздно. (Это есть поздно)

  3. В разговорной речи могут использоваться и используются фразы, не являющиеся полными предложениями:

    — Hello! How are you? - Привет! Как поживаете?
    — (I am) Fine, thanks! - Спасибо, хорошо!

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