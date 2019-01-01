Урок 10/14
Порядок слов в английском предложении
Структура предложения. Порядок слов в утвердительных и отрицательных предложениях
Структура предложения. Порядок слов в утвердительных и отрицательных предложениях
Предложение (sentence) (как в английском, так и в русском языке) - это некоторая законченная мысль. Оно начинается с заглавной буквы (capital letter), а заканчивается точкой (full stop):
We are at home. - Мы дома.
John likes good food. - Джону нравится хорошая еда.
Как в русском языке, так и в английском предложение может состоять из следующих членов: подлежащего (subject), сказуемого (predicate), дополнения (object или complement), обстоятельства (adverbial modifier) и определения (attribute).
At the lessons our teachers use various interesting materials. - На уроках наши учителя используют различные интересные материалы.
our – определение, относится к слову “teachers”
teachers - подлежащее
use - сказуемое (глагол)
materials - дополнение
various interesting - два определения, относящихся к слову "materials" at the lessons - обстоятельство
В русском языке может существовать предложение без подлежащего и/или без сказуемого: "Это ручка."; "Поздно.", "Мне холодно".
Во всех предложениях английского языка обязательно и подлежащее, и сказуемое. Сравните с примерами выше: "It is a pen." "It is late." "I am cold."
Остальные члены предложения могут отсутствовать (они называются второстепенными членами предложения).
We arrived. - Мы приехали.
We - подлежащее, arrived - сказуемое (глагол).
We arrived in the morning.
in the morning - обстоятельство времени
We arrived at a small station. - Мы приехали на маленькую станцию.
at a small station - обстоятельство места
small (маленькая) - определение, поясняющее слово station (станция)
В английском языке - фиксированный порядок слов. То есть, каждый член предложения находится на своем определенном месте. В русском языке почти во всех частях речи есть окончания, при помощи которых выражаются категории времени, рода, числа и т.п. Поэтому порядок слов в русском предложении свободный. Английский язык принадлежит к другому языковому типу и в нем практически нет окончаний. Но потребность выразить все те категории, которые выражает русский язык, осталась. Поэтому выход нашелся в фиксированном порядке слов. Это делает английский язык более "логичным", похожим на простые математические формулы, что, несомненно, облегчает его изучение.
Сравните:
(2) Смотрю (1) я (3) телевизор по будням редко.
(1) I seldom (2) watch (3) TV on week-days
В утвердительном предложении на первом месте стоит подлежащее,
на втором месте - сказуемое,
на третьем - второстепенные члены предложения.
(1) We (2) are (3) in the centre of Moscow now.
Мы (есть) в центре Москвы сейчас.
(1) Julia (2) is (3) a very nice girl.
Джулия (есть) очень милая девушка.
В отрицательном предложении порядок слов такой же, как в утвердительном, но только после глагола ставится отрицательная частица not.
(1) I (2) am not (3) hungry.
Я не (есть) голодный(ая).
(1) The children (2) are not (3) attentive
Дети не (есть) внимательные.
Некоторые второстепенные члены предложения могут менять свое местоположение в зависимости от того, что говорящий хочет подчеркнуть прежде всего.
Чаще всего могут меняют свое место в предложении обстоятельства.
We usually go home together. - Мы обычно ходим домой вместе.
Usually we go home together. - Обычно мы ходим домой вместе.
В русском языке существуют безличные предложения. То есть предложения, в которых присутствует только подлежащее или только сказуемое. В английском языке в предложении обязательно должны присутствовать оба главных члена предложения. Для выражения безличных предложений в английском языке используется оборот It is (это есть),
где It - подлежащее, а Is - сказуемое.
It is cold. - Холодно. (Это есть холодно)
It is late. - Поздно. (Это есть поздно)
В разговорной речи могут использоваться и используются фразы, не являющиеся полными предложениями:
— Hello! How are you? - Привет! Как поживаете?
— (I am) Fine, thanks! - Спасибо, хорошо!
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