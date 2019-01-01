Урок 3/14
Падежи существительных в английском языке
Падеж имён существительных
Падеж имён существительных
В современном английском языке существительное имеет два падежа: общий и притяжательный. Существительное в общем падеже не имеет специальных окончаний, его отношение к другим словам в предложении определяется местом в предложении и смыслом.
The student asked the teacher. Студент спросил преподавателя.
The teacher asked the student. Преподаватель спросил студента.
Существительное в притяжательном падеже обозначает принадлежность предмета лицу или другому предмету и служит определением к другому существительному. Притяжательный падеж образуется путём прибавления 's к форме единственного числа существительного и ' к форме множественного числа.
the student's room — комната студента
Ann's book — книга Ани
the students' room — комната студентов
girls' books — книги девочек
Другие значения русских падежей в английском языке передаются сочетанием существительного с предлогом.
to the student — студенту
by the student — студентом
about the student — о студенте и т.д.
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