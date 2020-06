В современном английском языке существительное имеет два падежа: общий и притяжательный. Существительное в общем падеже не имеет специальных окончаний, его отношение к другим словам в предложении определяется местом в предложении и смыслом.

The student asked the teacher. Студент спросил преподавателя. The teacher asked the student. Преподаватель спросил студента.

Существительное в притяжательном падеже обозначает принадлежность предмета лицу или другому предмету и служит определением к другому существительному. Притяжательный падеж образуется путём прибавления 's к форме единственного числа существительного и ' к форме множественного числа.

the student's room — комната студента Ann's book — книга Ани the students' room — комната студентов girls' books — книги девочек

Другие значения русских падежей в английском языке передаются сочетанием существительного с предлогом.

to the student — студенту

by the student — студентом

about the student — о студенте и т.д.