Задание к тесту: в каждой группе слов, приведенных ниже, одно не соответствует указанному грамматическому понятию

Вопрос 1/10

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Verbs (глаголы): work, play, know, student, like,
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