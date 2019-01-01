Задание к тесту: отметьте правильные предложения словом Correct, а неправильные (т.е. те, в которых нарушен порядок слов) – словом Wrong

Вопрос 1/8

Выберите один из вариантов

🤷🏼‍♂️

Is where my book?
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