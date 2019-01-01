Задание к тесту: вставьте нужную форму неопределенного артикля: a или an там, где он возможен. Если неопределенный артикль невозможен, вставьте знак пропуска (NA)

Вопрос 1/10

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🤷🏼‍♂️

He is
...
old friend.

🎉️

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