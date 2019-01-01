К исчисляемым существительным относятся существительные, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы, понятия и явления, которые можно сосчитать.

Например: two dogs, five books, three dreams, four earthquakes.

К неисчислямым существительным относятся существительные, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы, понятия и явления, которые нельзя сосчитать поштучно. Неисчисляемые существительные обычно обозначают некоторую массу/вещество (вода, соль, мясо).

Есть существительные, которые и в английском, и в русском языках используются только во множественном числе, например: jeans (джинсы).

Согласование исчисляемых и неисчесляемых существительных в числе с глаголом to be

1. Если исчисляемое существительное находится в единственном числе, то с ним согласуется is:

My new car is very expensive

Моя новая машина очень дорогая

Если во множественном, то с ним согласуется are:

My marks for the last test are very bad

Мои оценки за прошлый тест очень плохие

2. Все неисчисляемые существительные согласуются только с глаголом в единственном числе is: