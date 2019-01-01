Урок 5/14
Исчисляемые и неисчисляемые существительные английского языка
Two dogs, five books, three dreams
Two dogs, five books, three dreams
К исчисляемым существительным относятся существительные, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы, понятия и явления, которые можно сосчитать.
Например: two dogs, five books, three dreams, four earthquakes.
К неисчислямым существительным относятся существительные, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы, понятия и явления, которые нельзя сосчитать поштучно. Неисчисляемые существительные обычно обозначают некоторую массу/вещество (вода, соль, мясо).
Есть существительные, которые и в английском, и в русском языках используются только во множественном числе, например: jeans (джинсы).
1. Если исчисляемое существительное находится в единственном числе, то с ним согласуется is:
Если во множественном, то с ним согласуется are:
2. Все неисчисляемые существительные согласуются только с глаголом в единственном числе is:
НО! так же, как и в русском языке, неисчисляемые существительные МОЖНО посчитать вспомогательными средствами:
Тогда с глаголом согласуются эти вспомогательные средства, а не сами объекты:
Некоторые существительные, которые в русском языке имеют множественное число, в английском стоят в единственном:
часы - watch, деньги - money
Они согласуются с глаголом в единственном числе:
Однако, если мы имеем в виду множество часов (приборов), то можем сказать Clocks/Watches.
Money всегда будут в единственном числе:
Есть существительные, которые и в английском и в русском языках используются только во множественном числе, например, jeans (джинсы)
В этом случае они согласуются с глаголом во множественном числе:
НО, если мы посчитаем джинсы парами (pair), то согласовываться с глаголом будет не существительное jeans, а "исчислитель" pair:
Очень интересным словом-исключением является news (новости). Несмотря на то, что в обоих языках это существительное стоит во множественном числе, в английском оно согласуется с глаголом в единственном числе:
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