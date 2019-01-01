К исчисляемым существительным относятся существительные, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы, понятия и явления, которые можно сосчитать.

Например: two dogs, five books, three dreams, four earthquakes.

К неисчислямым существительным относятся существительные, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы, понятия и явления, которые нельзя сосчитать поштучно. Неисчисляемые существительные обычно обозначают некоторую массу/вещество (вода, соль, мясо).

Есть существительные, которые и в английском, и в русском языках используются только во множественном числе, например: jeans (джинсы).

Согласование исчисляемых и неисчесляемых существительных в числе с глаголом to be

 

1. Если исчисляемое существительное находится в единственном числе, то с ним согласуется is:

  • My new car is very expensive
    Моя новая машина очень дорогая

Если во множественном, то с ним согласуется are:

  • My marks for the last test are very bad
    Мои оценки за прошлый тест очень плохие

 

2. Все неисчисляемые существительные согласуются только с глаголом в единственном числе is:

  • The milk is very fresh. This water is rather cold.
    Это молоко очень свежее. Эта вода достаточно холодная.

НО! так же, как и в русском языке, неисчисляемые существительные МОЖНО посчитать вспомогательными средствами:

  • Two bottles of beer - Две бутылки пива
  • Three plates of porridge - Три тарелки овсянки
  • Seven barrels of oil - Семь бочек нефти (масла); и т.п.

Тогда с глаголом согласуются эти вспомогательные средства, а не сами объекты:

  • Two bottles of beer are on the table.
    Две бутылки пива на столе.
  • Four pieces of bread are on the floor.
    Четыре кусочка хлеба на полу.

 

Некоторые существительные, которые в русском языке имеют множественное число, в английском стоят в единственном:

часы - watch, деньги - money

Они согласуются с глаголом в единственном числе:

  • This watch (clock) is always correct.
    Эти часы всегда идут точно.

 

Однако, если мы имеем в виду множество часов (приборов), то можем сказать Clocks/Watches.

Money всегда будут в единственном числе:

  • Money is not everything.
    Деньги - это не все

Есть существительные, которые и в английском и в русском языках используются только во множественном числе, например, jeans (джинсы)

В этом случае они согласуются с глаголом во множественном числе:

  • My new Levi's jeans are from the USA.
    Мои новые джинсы Левайс привезены из США.

 

НО, если мы посчитаем джинсы парами (pair), то согласовываться с глаголом будет не существительное jeans, а "исчислитель" pair:

  • This pair of jeans is from the USA.
    Эта пара джинс - из США.

Очень интересным словом-исключением является news (новости). Несмотря на то, что в обоих языках это существительное стоит во множественном числе, в английском оно согласуется с глаголом в единственном числе:

  • No news is good news!
    Отсутствие новостей - хорошая новость.
  •  

Комментарии (2)

Alina Saitgareeva
Пользователь
6 месяцев назад
легко для восприятия
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Aika
Пользователь
6 месяцев назад
+++
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