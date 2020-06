Образование специальных вопросов

По сути, специальный вопрос - это общий вопрос + вопросительное слово. Вспомогательные глаголы употребляются так же, как и в общих вопросах. Специальный вопрос задается для выяснения какой-то детали, информации.

На первое место ставится вопросительное слово, на второе - вспомогательный глагол, на третьем месте находится подлежащее, на четвертом - сказуемое, а потом идут второстепенные члены предложения. Самые распространенный вопросительные слова: What (что)/ Where (где)/ When (когда)/ How (как)/ Why (почему). Условно назовем эти вопросительные слова простыми, так как они состоят из одного слова.

Наречия частотности в специальных вопросах стоят там же, что и в утвердительных (см. урок 3, тема 1).

We usually play football on the stadium every Saturday.

1 2 3 4 5 Where do you (usually) play football? When do you (usually) play football What do you (usually) do (делаешь) every saturday

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что в третьем вопросе второе DO является не вспомогательным глаголом, а смысловым.

My brother likes rock music. He plays the guitar very well.

1 2 3 4 5 Why does he like rock music? How does he play the guitar?

Сложные вопросительные слова состоят из нескольких слов:

How many (much) (сколько)/ How often (как часто)/

What kind of/ What sort of/ What type of (Какой тип/вид …)

К каждой вопросительной конструкции обязательно прибавляется существительное, о котором "наводят справки".

My girlfriend likes white roses. (1) What kind of flowers (2) does (3) your girlfriend (4) like?

Какие цветы любит твоя девушка? Можно задать этот же вопрос, используя "упрощенное" сложное вопросительное слово: (1) What flowers (2) does (3) your girlfriend (4) like?

Какие цветы любит твоя девушка?

Usually we eat three times a day. (1) How many times a day (2) do (3) you usually (4) eat?

Сколько раз в день вы обычно кушаете? How often do you usually eat?

Как часто вы едите?

Вопрос к подлежащему

Вопрос к подлежащему - разновидность специального вопроса. Он начинается только со слов Who или What. По смыслу это вопрос, а по форме - повествовательное предложение, в котором Who/ What является подлежащим.

Так как по своей структуре этот вопрос - утвердительное предложение, при его построении не используются вспомогательные глаголы. Более того, вопросительное слово Who/ What всегда является подлежащим 3 лица, единственного числа, то есть аналогично He/She/It.

Даже если в ответе на вопрос Кто/ Что подлежащее будет стоять во множественном числе и нам это будет заранее известно - все равно вопросительное слово (подлежащее) будет стоять в третьем лице единственного числа. Соответственно, сказуемое будет иметь окончание (e)s.

Подытожим: на первом месте стоит вопросительное слово (Who/ What), на втором сказуемое, затем идут второстепенные члены предложения. Сравните утвердительное предложение и с заданными к ним вопросами к подлежащему.

1 2 3 4 They go to the cinema at weekends Who goes to the cinema at weekends?

1 2 3 4 Bad marks make me unhappy What makes you unhappy?

Примечание

Для новичков может показаться, что иногда в вопросах к подлежащему все-таки используются вспомогательные глаголы. Прежде всего, необходимо помнить, что вопрос к подлежащему начинается со слов Кто или Что. Но есть и другие очень схожие вопросительные конструкции, которые переводятся как Кем/ Чем.

Сравните:

Who wants to play tennis? - вопрос к подлежащему.

Кто хочет играть в теннис? Who do you want to play tennis with? - специальный вопрос.

С кем ты хочешь играть в теннис? What helps you to overcome difficulties? - вопрос к подлежащему.

Что помогает вам преодолевать трудности? What do you want to help her with? - специальный вопрос.

Чем ты хочешь ей помочь?

Отрицательные вопросы

Любой вопрос (общий или специальный) можно сделать отрицательным, всего лишь добавив к вспомогательному глаголу отрицательную частицу not.

Ты ходишь в магазин за покупками?

(Неужели) Ты не ходишь в магазин за покупками? Почему ты ходишь в дешевые магазины?

Почему ты не ходишь в дешевые магазины?

Doesn't she like ice-cream? Don't you want to go to the cinema? When doesn't he go to school? What poets don't you know?

Перевод отрицательного вопроса иногда может варьироваться в зависимости от контекста.

Why don't we take a break between classes? - Почему у нас нет перерыва между занятиями? ИЛИ - Почему бы нам не делать перерыв между занятиями?

Небольшая тонкость: после подлежащего (Who/ What) перед сказуемым (с окончанием 3 лица единственного числа) необходима отрицательная конструкция does not.