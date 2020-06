Почти все времена английского языка образуют отрицательные и вопросительные предложения при помощи так называемых вспомогательных глаголов. Вспомогательные глаголы не несут никакой смысловой нагрузки, а используются только в грамматических целях.

Во времени The Present Simple Tense есть два вспомогательных глагола: DO и DOES. Сразу необходимо уточнить, что также есть смысловые глаголы do/does, которые лишь совпадают по своей форме с названными вспомогательными глаголами и переводятся как "делает / делаем / делают"

Good pupils always do their homework.

He does well with his English.

Отрицательные предложения

Отрицательные предложения образуются при помощи вспомогательного глагола и частицы NOT. Между ними никогда ничего не стоит:

Do not / Does not

В разговорной и неформальной письменной речи очень часто используются сокращенные отрицательные формы. В данном случаи это:

Do + not = DON'T

Does + not = DOESN'T

Если подлежащее стоит НЕ в третьем лице единственного числа, то есть глагол НЕ имеет окончания (e)s, то используется do not. Отрицание ставиться перед смысловым глаголом. Смысловой глагол никак не изменяется, и всегда имеет форму инфинитива без частицы to.

I don't drink coffee.

His parents do not understand his new hobby.

We don't like soap operas.

Когда глагол при подлежащем стоит в третьем лице единственного числа, то есть он имеет окончание (e)s, используется does not. Отрицание ставится перед смысловым глаголом. Смысловой глагол никак не изменяется, и всегда имеет форму инфинитива без частицы to. Для наглядности восприятия можно представлять, что окончание e(s) как бы переходит к do, которое превращается в does.

My father doesn't smoke at all.

Our cat does not catch mice.

He doesn't play the guitar.

Наречия частотности в отрицательных предложениях стоят там же, что и в утвердительных (см. урок 3, тема 1).

We don't often go to the zoo.

Jack doesn't watch TV several times a year.

1 2 3 4 5 I don't get __ up early in the morning We (my friends and I) They (my relatives) You He (Ivan) doesn't read newspapers at all She (Tanya) It (our pet) like bad people

Примечание

Наречие never уже несет в себе отрицание. Поскольку в английском предложении может быть только одно отрицание, при его использовании не требуются отрицательная конструкция с частичкой not.

My son never watches TV in the morning.

Мой сын никогда не смотрит телевизор по утрам.

Повелительные отрицательные предложения

В русском языке отрицательные предложения в повелительном наклонении начинаются с частицы НЕ. В английском аналоге НЕ представляется только в виде do not, чаще всего в форме don't.

Don't lie to me!

Не лги мне!

Структура общего вопроса

Общие вопросы - это вопросы ко всему предложению (см. урок 1, тема 3). Общие вопросы в The Present Simple Tense (кроме глагола to be) задаются при помощи вспомогательных глаголов do или does.

Вспомогательный глагол ставиться на первое место (1), затем идет подлежащее (2), потом - сказуемое (3), а на последнем месте стоят второстепенные члены предложения. Этот порядок слов - положение главных частей предложения относительно друг другаю. Между ними может стоять наречие частотности.

Если подлежащее не стоит в 3 лице, ед. числа, то есть его можно соотнести с личными местоимениям (I, We, You, They), то в вопросе используется do.

My friends play football on weekends.

(1) Do (2) your friends (they) (3) play (4) football on weekends?

I usually go to work on foot.

(1) Do (2) you usually (3) go (4) to work on foot?

К предложениям, где подлежащее стоит в третьем лице единственного числа (соответственно личным местоимениям He, She, It), общий вопрос задается при помощи вспомогательного глагола does. Как и в случае с отрицательными предложениями, окончание глагола (e)s как бы переходит в does, и смысловой глагол приобретает форму инфинитива без частицы to.

Our cat likes fish very much.

Does your cat (it) like__ fish very much?

He often goes to the theatre.

Does he often go__ to the theatre?

1 2 3 4 5 Do You listen__ to classical music? We They I Does He get to work by car? She It hurt__ you?

Наречия частотности в вопросительных предложениях стоят там же, что и в утвердительных (см. урок 3, тема 1).

Do you usually read newspapers in the morning?

Does your friend live abroad five months a year?

Многие не совсем правильно отвечают на общие вопросы. А именно, сразу посвящают спрашивающего в детали, которые ему могут быть и не интересны.

- Ты любишь ходить на концерты?

- У меня болит голова от громкой музыки.

Прежде всего в ответе на общий вопрос должно присутствовать Да/Нет. После этого вас либо попросят дополнить ваш ответ деталями, либо вы сами их можете добавить.

- Вы слышите меня?

- Да, но не очень хорошо.

Разумеется, можно просто ответить Yes/No, но для английского языка это будет разговорный, не совсем грамматически верный вариант. Грамматически правильное Да/Нет соответствует английскому yes + вспомогательный глагол, при помощи которого был задан вопрос. Если ответ - НЕТ, то к вспомогательному глаголу прибавляется отрицание not (чаще всего используются краткие формы don't/doesn't).

Do you speak English? - Yes, I do. A little bit.

Does she play the piano? - Yes, she does. She plays the piano very well.