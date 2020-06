В английском языке есть "особенные" глаголы, которые используются при образовании новых временных форм в качестве вспомогательных глаголов. Самые распространенные из этих глаголов - to be и to have. С глаголом To be мы познакомились в первом уроке. Сейчас рассмотрим особенности глагола To Have в контексте The Present Indefinite Tense.

Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с этим глаголом строятся, как и с другими глаголами, но есть небольшие отличия. Напомним, что глагол с частицей to (to have) - это так называемая словарная запись; в речи частица to у глаголов, как правило, отсутствует.

В The Present Indefinite Tense глагол to have имеет две формы: have и has

Форма has употребляется в утвердительных предложениях с подлежащими в 3 лице единственного числа (She/He/It), have - со всеми остальными.

1 2 3 4 5 I usually have breakfast at 10 o'clock in the morning We (my friends and I) You They (my children) She (Mary) usually has breakfast at 10 o'clock in the morning He (Jack) It (our cat) always has fresh water in its bowl

В отрицательных предложениях по сравнению с другими глаголами никаких изменений не наблюдается.

1 2 3 4 5 I don't have a cold shower in the morning We You They She doesn't have a cold shower in the morning He It (my car) doesn't have any damages

В общих и специальных вопросах также никаких изменений нет.

Do you have any questions?

Does she have any questions?

What do you usually have for breakfast?

Why does your friend have a gun?

В вопросе к подлежащему, в отличие от других глаголов, to have приобретает не окончание (e)s, а употребляется в виде Has.

Who has money to go to that restaurant?

Отрицательные вопросы также остаются без изменений.

Don't you have free time to help me?!

Doesn't he have money to buy food?!

Why don't we have a day off tomorrow?

When doesn't she have problems with her studies?