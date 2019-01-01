Урок 4/7
To have
Глагол to have
Глагол to have
В английском языке есть "особенные" глаголы, которые используются при образовании новых временных форм в качестве вспомогательных глаголов. Самые распространенные из этих глаголов - to be и to have. С глаголом To be мы познакомились в первом уроке. Сейчас рассмотрим особенности глагола To Have в контексте The Present Indefinite Tense.
Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с этим глаголом строятся, как и с другими глаголами, но есть небольшие отличия. Напомним, что глагол с частицей to (to have) - это так называемая словарная запись; в речи частица to у глаголов, как правило, отсутствует.
В The Present Indefinite Tense глагол to have имеет две формы: have и has
Форма has употребляется в утвердительных предложениях с подлежащими в 3 лице единственного числа (She/He/It), have - со всеми остальными.
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|usually
|have
|breakfast
|at 10 o'clock in the morning
|We (my friends and I)
|You
|They (my children)
|She (Mary)
|usually
|has
|breakfast
|at 10 o'clock in the morning
|He (Jack)
|It (our cat)
|always
|has
|fresh water
|in its bowl
В отрицательных предложениях по сравнению с другими глаголами никаких изменений не наблюдается.
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|don't
|have
|a cold shower
|in the morning
|We
|You
|They
|She
|doesn't
|have
|a cold shower
|in the morning
|He
|It (my car)
|doesn't
|have
|any
|damages
В общих и специальных вопросах также никаких изменений нет.
Do you have any questions?
Does she have any questions?
What do you usually have for breakfast?
Why does your friend have a gun?
В вопросе к подлежащему, в отличие от других глаголов, to have приобретает не окончание (e)s, а употребляется в виде Has.
Who has money to go to that restaurant?
Отрицательные вопросы также остаются без изменений.
Don't you have free time to help me?!
Doesn't he have money to buy food?!
Why don't we have a day off tomorrow?
When doesn't she have problems with her studies?
Who doesn't have sympathy for the poor guy?
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