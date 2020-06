Глагол can относится к группе так называемых модальных глаголов. Модальные глаголы не употребляются самостоятельно, а только в сочетании с инфинитивом смыслового глагола. Они обозначают возможность, способность, вероятность, необходимость совершенного действия, выраженного смысловым глаголом.

В предложении модальный глагол является частью составного глагольного сказуемого, и всегда стоит перед основным сказуемым. can переводится как "мочь":

We can do it without him. - Мы можем это сделать без него.

Как правило, модальные глаголы не имеют всех форм, которые имеют другие глаголы. Can имеет всего лишь две временные формы, но это совсем не умаляет его семантической ценности.

После can глагол идет в форме инфинитива без частицы to, то есть глагол не имеет никаких личных окончаний, в каком бы числе и лице он не находился. У самого can никогда не появляется личных окончаний, с каким бы подлежащим он не употреблялся:

1 2 3 4 I can__ speak__ three languages We You They She He It (our country) overcome__ all difficulties

Все простые наречия частотности (never, seldom, often, usually, always) по-прежнему, во всех типах предложений, стоят перед основным, смысловым, глаголом.

I can always take the children from the kindergarten.

Сложные наречия частотности (once a month, four times a year…) по-прежнему стоят в конце предложения.

She can go to the fitness club twice a week.

Примечание

Can, как и слово "могу" (можешь, может и т.д.) в русском языке, может относиться к настоящему и будущему времени:

We can call on him right now. - Мы можем заскочить к нему прямо сейчас. I can finish this work next week. - Я могу закончить эту работу на следующей неделе.

Отрицательные предложения

В отличие от других глаголов, can - глагол самодостаточный и совсем не нуждается во вспомогательных глаголах при построении отрицательных и любых вопросительных предложений.

Для построения отрицательного предложения нужно лишь прибавить к can отрицательную частицу not. В предложении больше ничего не меняется.

Can имеет две отрицательные формы, которые различаются лишь по написанию и произношению. Как правило, отрицание can not не используется, но есть cannot.

Весьма популярна краткая форма отрицания - can't , которая по классическим правилам чтения произносится как [ k a: n t].

1 2 3 4 5 I can't /

cannot play the piano well We You They She He It (money) make you happy

Общий вопрос

Чтобы составить общий вопрос, поставьте глагол can в начало предложения. Никаких других изменений в предложении не происходит.

I can speak Spanish fluently.

Can he speak Spanish fluently? Yes, he can.

1 2 3 4 5 Can I speak spanish fluently? We You They She He It be only thursday?!

Специальные вопросы

Чтобы задать специальный вопрос, поставьте в общем вопросе перед глаголом can вопросительное слово. Никаких других изменений в предложении не происходит.

1 2 3 4 5 What can i do? Where can we buy food? When can you start the experiment? How many apples can they (pigs) eat at a go? How much can she talk non-stop? What kind of music can he play? Why can it go wrong?

В вопросе к подлежащему, как и в специальном вопросе, на первое место ставится Who/ What, на второе - can, только на третьем месте, в место подлежащего, находится сразу сказуемое, так как подлежащее (who/ what) уже было употреблено.

Who can_ tell_ me what your homework for today is?

Отрицательные вопросы

При образовании отрицательных вопросов из специальных и общих, к глаголу can прибавляется отрицание not. В отрицательных вопросах обычно используется краткая форма can't.

Общий отрицательный вопрос является, по сути, риторическим, с долей эмоциональной нагрузки.

Can't you listen to me more attentively?!

Неужели ты не можешь слушать меня более внимательно?! Can't she tell the truth this time? -

Неужели она не может сказать правду хоть в этот раз?!

Такая же эмоциональная окраска сохраняется и в специальном вопросе, начинающемся на why.

Why can't we go to the party with them?!

В остальных отрицательных специальных вопросах эмоциональная нагрузка не так заметна.

So, where can't we walk?

Отрицательные вопросы к подлежащему