Урок 5/7
Глагол Can
Модальный глагол can. Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом can
Модальный глагол can. Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом can
Глагол can относится к группе так называемых модальных глаголов. Модальные глаголы не употребляются самостоятельно, а только в сочетании с инфинитивом смыслового глагола. Они обозначают возможность, способность, вероятность, необходимость совершенного действия, выраженного смысловым глаголом.
В предложении модальный глагол является частью составного глагольного сказуемого, и всегда стоит перед основным сказуемым. can переводится как "мочь":
We can do it without him. - Мы можем это сделать без него.
Как правило, модальные глаголы не имеют всех форм, которые имеют другие глаголы. Can имеет всего лишь две временные формы, но это совсем не умаляет его семантической ценности.
После can глагол идет в форме инфинитива без частицы to, то есть глагол не имеет никаких личных окончаний, в каком бы числе и лице он не находился. У самого can никогда не появляется личных окончаний, с каким бы подлежащим он не употреблялся:
|1
|2
|3
|4
|I
|can__
|speak__
|three languages
|We
|You
|They
|She
|He
|It (our country)
|overcome__
|all difficulties
Все простые наречия частотности (never, seldom, often, usually, always) по-прежнему, во всех типах предложений, стоят перед основным, смысловым, глаголом.
I can always take the children from the kindergarten.
Сложные наречия частотности (once a month, four times a year…) по-прежнему стоят в конце предложения.
She can go to the fitness club twice a week.
Примечание
Can, как и слово "могу" (можешь, может и т.д.) в русском языке, может относиться к настоящему и будущему времени:
We can call on him right now. - Мы можем заскочить к нему прямо сейчас.
I can finish this work next week. - Я могу закончить эту работу на следующей неделе.
В отличие от других глаголов, can - глагол самодостаточный и совсем не нуждается во вспомогательных глаголах при построении отрицательных и любых вопросительных предложений.
Для построения отрицательного предложения нужно лишь прибавить к can отрицательную частицу not. В предложении больше ничего не меняется.
Can имеет две отрицательные формы, которые различаются лишь по написанию и произношению. Как правило, отрицание can not не используется, но есть cannot.
Весьма популярна краткая форма отрицания - can't , которая по классическим правилам чтения произносится как [ k a: n t].
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|can't /
cannot
|play
|the piano
|well
|We
|You
|They
|She
|He
|It (money)
|make
|you
|happy
Чтобы составить общий вопрос, поставьте глагол can в начало предложения. Никаких других изменений в предложении не происходит.
I can speak Spanish fluently.
Can he speak Spanish fluently? Yes, he can.
|1
|2
|3
|4
|5
|Can
|I
|speak
|spanish
|fluently?
|We
|You
|They
|She
|He
|It
|be
|only
|thursday?!
Чтобы задать специальный вопрос, поставьте в общем вопросе перед глаголом can вопросительное слово. Никаких других изменений в предложении не происходит.
|1
|2
|3
|4
|5
|What
|can
|i
|do?
|Where
|can
|we
|buy
|food?
|When
|can
|you
|start
|the experiment?
|How many apples
|can
|they (pigs)
|eat
|at a go?
|How much
|can
|she
|talk
|non-stop?
|What kind of music
|can
|he
|play?
|Why
|can
|it
|go
|wrong?
В вопросе к подлежащему, как и в специальном вопросе, на первое место ставится Who/ What, на второе - can, только на третьем месте, в место подлежащего, находится сразу сказуемое, так как подлежащее (who/ what) уже было употреблено.
Who can_ tell_ me what your homework for today is?
При образовании отрицательных вопросов из специальных и общих, к глаголу can прибавляется отрицание not. В отрицательных вопросах обычно используется краткая форма can't.
Общий отрицательный вопрос является, по сути, риторическим, с долей эмоциональной нагрузки.
Can't you listen to me more attentively?!
Неужели ты не можешь слушать меня более внимательно?!
Can't she tell the truth this time? -
Неужели она не может сказать правду хоть в этот раз?!
Такая же эмоциональная окраска сохраняется и в специальном вопросе, начинающемся на why.
Why can't we go to the party with them?!
В остальных отрицательных специальных вопросах эмоциональная нагрузка не так заметна.
So, where can't we walk?
Who can't dance well? Raise your hands.
What else in the car can't work properly?
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