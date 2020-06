Сравнительные конструкции as if/as though имеют перевод как (будто). После as if/as though действие всегда нереально, даже если так не кажется. Итак, в основной части (до сравнительной конструкции) используются обычные времена, после конструкции используется либо форма Past Simple (условное предложение второго типа), либо форма Past Perfect (условное предложение третьего типа).

Форма Past Simple используется, если сравнение относится к Настоящему, а форма Past Perfect используется, если сравнение относится к Прошлому. Сравнения относительно Будущего в данном случае нет. Настоящее и Прошлое здесь - не грамматические понятия. В сравнительных конструкциях используется не грамматическое время, а Сослагательно наклонение, которое совпадает по форме с Past Simple и Past Perfect.

Настоящее - это единая временная линия для действия и сравнения, хотя основной глагол может иметь грамматические формы не только Present, но и Past:

You behave (Present Simple) as if you were a child. - Ты себя ведешь, как будто ты маленький ребенок. (То есть и сейчас у тебя подобное поведение). He behaved (Past Simple) as though he were a child. - Он вел себя, как будто он был маленьким ребенком. (Здесь нет согласования времен, так как присутствует лишь одно грамматическое время!)

Примечание

Чтобы подчеркнуть длительность действия, в сравнительной конструкции возможно использование формы, схожей с Past Continuous.

He looked as though he were going to get up and leave. I felt as if I were making the biggest mistake in my life.

Прошедшее - действие в сравнительной конструкции совершается раньше, чем действие, выраженное грамматическим временем.

She is smiling (Present Continuous) as though she had remembered something funny. - Она улыбается, как будто вспомнила что-то смешное. (То есть она сначала что-то вспомнила (прошедшее время), а уже потом начала улыбаться). She was crying (Past Continuous) as if something terrible had happened. - Она плакала, как будто что-то ужасное случилось. (Случилось раньше и стало причиной ее плача).

Примечание

Если для сравнения используется частица LIKE (как/ наподобие), то сослагательное наклонение не употребляется.

In this costume you look like an old man. In this costume you look as if you were an old man.

Оборот but for (если бы не) позволяет заметно сократить размер условного предложения (второго и третьего типов), не изменяя смысла сказанного. Этот оборот как бы заменяет условную часть предложения. В основной части может употребляться как Would/Could/Might + инфинитив, так и Would/Could/Might + Have (перфектный инфинитив) + Done.

После but for употребляется либо существительное (местоимение, имя собственное), либо герундий. Единственным условием для употребления but for является четко выраженный контекст, иначе смысл сказанного будет мало понятен окружающим.

But for the traffic jams I would leave home an hour later. (2й тип условного предложения) - Если бы не пробки на дорогах, я бы выходил из дома на час позже. But for the rain we would have already gone for a walk. (3й тип условного предложения) - Если бы не дождь, мы бы уже ушли гулять.

Оборот but for обычно ставится в начале предложения, но он также может стоять в середине.