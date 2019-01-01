Урок 5/5
Сослагательное наклонение после глагола wish
Использование сослагательного наклонения после глагола wish в придаточных предложениях
Использование сослагательного наклонения после глагола wish в придаточных предложениях
С глаголом wish, как правило, используется сослагательное наклонение, то есть все действия после wish идут с пометкой "бы". Эти действия - маловероятное (настоящее), нереальное (прошлое), маловероятное (будущее).
Маловероятно действие в настоящем выражается при помощи формы Past Simple (Continuous). Нереальное действие в прошлом имеет форму Past Perfect. Маловероятное действие в будущем выражается через Would/Could + инфинитив.
|Основная часть
|Маловероятное действие в настоящем
|Нереальное действие в прошлом
|Маловероятное действие в будущем
|I wish.
|I were rich.
|I hadn't accepted my boss's offer.
|I would have a good salary next year.
|Jacked wished.
|He didn't smoke.
|He had stopped smoking long ago.
|He would stop smoking.
|The girl wished.
|She could eat chocolate every day.
|She had done her homework.
|Her parents would forgive her.
Обратите внимание на отсутствие связующего союза that (что).
Переведем несколько предложений.
I wish I were rich. - Я хотел бы быть богатым.
Jack wished he didn't smoke. - Джек хотел бы, чтобы он не курил.
I wish I hadn't accepted my boss's offer. - Хотел бы я, чтобы я не принял (тогда) предложение моего босса.
The girl wished her parents would forgive her. - Девочка хотела бы, чтобы родители простили ее.
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!