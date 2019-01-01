С глаголом wish, как правило, используется сослагательное наклонение, то есть все действия после wish идут с пометкой "бы". Эти действия - маловероятное (настоящее), нереальное (прошлое), маловероятное (будущее).

Маловероятно действие в настоящем выражается при помощи формы Past Simple (Continuous). Нереальное действие в прошлом имеет форму Past Perfect. Маловероятное действие в будущем выражается через Would/Could + инфинитив.

Основная часть Маловероятное действие в настоящем Нереальное действие в прошлом Маловероятное действие в будущем I wish. I were rich. I hadn't accepted my boss's offer. I would have a good salary next year. Jacked wished. He didn't smoke. He had stopped smoking long ago. He would stop smoking. The girl wished. She could eat chocolate every day. She had done her homework. Her parents would forgive her.

Обратите внимание на отсутствие связующего союза that (что).

Переведем несколько предложений.