Этот тип условного предложения можно рассмотреть отдельно, хотя оно как бы "склеено" из условных предложений второго и третьего типов. Предложение смешанного типа может иметь две формы:

Условная часть - форма Past Simple (второй тип) + основная часть - Would + Have + III форма глагола (третий) тип. If you were more attentive, you would have passed the exam yesterday. Условная часть - форма Past Perfect (третий тип) + основная часть - Would + инфинитив глагола(второй тип). If you had taken the medicine, you would feel much better now.

Причина использования смешанного типа условного предложения в том, что часто условие совершения действия относится к прошлому, а возможность его совершения к настоящему или будущему, и наоборот.

If you were more attentive, you would have passed the exam yesterday.

Если бы ты был более внимательным, то сдал бы вчера этот экзамен.

Если бы ты вообще (вчера, сегодня, завтра) был "более внимательным" - мало вероятное, но все же реальное условие (второй тип), то вчера (которое уже не вернешь), ты бы сдал этот экзамен - нереальное следствие условия, относящееся к прошлому.

If you had taken the medicine in the morning, you would feel much better now.

Если бы ты принял лекарство утром, то сейчас бы чувствовал себя гораздо лучше.

Утро уже окончилось, поэтому это уже нереальное условие, относящееся к прошлому. (третий тип). "Ты сейчас чувствовал бы себя гораздо лучше" - вполне реальное следствие поставленного условия, относящееся к текущему моменту.

Даже если бы в этом предложении не было обстоятельства времени "утром", то есть явный контекст, то действие все равно бы относилось к прошлому.

Примечание

Если основная часть предложения выражает вероятное действие, то, если того требует контекст, можно подчеркнуть длительность этого действия - то есть вместо Would + инфинитив глагола будет Would + be + инфинитив глагола с окончанием -ing.

If I hadn't missed the bus, I would be having dinner with my family now.

Если бы я не опоздал на автобус, то сейчас бы ужинал со своей семьей.

В условном предложении смешанного типа вопросительные и отрицательные формы образуются также, как и в условных предложениях 2 и 3 типов, в зависимости от используемой глагольной формы.