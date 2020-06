Изучающие английский язык часто путаются в предлогах, так как употребление английских предлогов не всегда совпадает с употреблением русских. В этой теме мы ознакомимся с двумя парами предлогов. Каждая пара переводится одинаково, и разница между "парными" предлогами незаметна в русском языке.

Перевод предлогов As и Like - КАК. Дополнительный перевод Like - наподобие.

Your friend behaves like a child.

Твой друг ведет себя как ребенок.

При помощи like мы уподобляем что-то чему-то, даже если такое уподобление метафорическое.

Предлоги between и among переводятся как между. Between употребляется тогда, когда объект(ы) находятся между двумя объектами.

There is some difference between British English and American English.

Among переводится не только как между, но и как посреди. Этот предлог употребляют, когда речь идет об объекте, который находится среди множества других объектов.