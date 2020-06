Глагол will, являясь, прежде всего, вспомогательным глаголом в некоторых временах группы Future, в определенном контексте может придавать предложению дополнительную смысловую нагрузку.

Итак, will + инфинитив в предложении можно использовать, чтобы подчеркнуть особенность исполнителя действия, а не само действие:

Russians will usually treat their guests to the best food in the house.

Русские обычно (имеют обыкновение) угощать гостей лучшей едой в доме.

(Это одна из национальных особенностей русских).

Will может акцентировать внимание на том, что действие выполняется с настойчивым повторением. В предложении на will делается логическое ударение:

If you will wear your clothes without cleaning them it is normal that girls don't want to go out with you.

Если ты носишь одежду и не чистишь ее, тогда понятно, почему девушки не хотят с тобой гулять.

Will + not (Обычно won't) используется для описания действия, которое субъект "не хочет" совершать.