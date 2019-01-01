Урок 6/8
Will и would
Некоторые особенности употребления will и would
Некоторые особенности употребления will и would
Глагол will, являясь, прежде всего, вспомогательным глаголом в некоторых временах группы Future, в определенном контексте может придавать предложению дополнительную смысловую нагрузку.
Итак, will + инфинитив в предложении можно использовать, чтобы подчеркнуть особенность исполнителя действия, а не само действие:
Russians will usually treat their guests to the best food in the house.
Русские обычно (имеют обыкновение) угощать гостей лучшей едой в доме.
(Это одна из национальных особенностей русских).
Will может акцентировать внимание на том, что действие выполняется с настойчивым повторением. В предложении на will делается логическое ударение:
If you will wear your clothes without cleaning them it is normal that girls don't want to go out with you.
Если ты носишь одежду и не чистишь ее, тогда понятно, почему девушки не хотят с тобой гулять.
Will + not (Обычно won't) используется для описания действия, которое субъект "не хочет" совершать.
My elder brother won't help me with the homework.
Мой старший брат не хочет/не помогает/отказывается мне помочь с домашней работой.
I need to go to the airport, but my car won't start.
Мне нужно ехать в аэропорт, а моя машина не заводится.
Прошедшая форма глагола will - would имеет более широкое применение. С помощью would можно описывать рутинные, повторяющиеся действия в прошлом.
On weekends he would get up late and watch TV all day long.
Каждые выходные он по обыкновению вставал поздно и целый день смотрел телевизор.
Аналогично will, would используется для того, чтобы указать на "упорно" повторяющееся действие в прошлом. В предложении would выделяется интонационно.
No matter what I was saying, he would only object.
Чтобы я не говорил, он только возражал.
would + not (обычно wouldn't) используется для описания действий, которые субъект "отказывается" совершать.
I tried to talk to him, but he wouldn't listen to me.
Я попытался с ним поговорить, но отказался меня слушать.
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