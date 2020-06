Придаточные определительные помогают определить человека или предмет, о котором идет речь.

’The boy has gone to hospital.’

(Which boy?)

’The boy who lives next door has gone to hospital.’

’The book is very good.’

(Which book?)

’The book that I bought yesterday is very good.’

’This is a photo of the hotel.’

(Which hotel?)

’This is a photo of the hotel where we stayed.’