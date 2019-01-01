Урок 4/8
Придаточные определительные предложения в английском языке
Придаточные определительные предложения
Придаточные определительные предложения
Придаточные определительные помогают определить человека или предмет, о котором идет речь.
’The boy has gone to hospital.’
(Which boy?)
’The boy who lives next door has gone to hospital.’
’The book is very good.’
(Which book?)
’The book that I bought yesterday is very good.’
’This is a photo of the hotel.’
(Which hotel?)
’This is a photo of the hotel where we stayed.’
Если речь идет о человеке, то используется относительное местоимение who. (Так же может использоваться слово that). Если речь идет о неодушевленном предмете, тогда используется местоимение that (так же может использоваться слово which).
The book is about a girl who/that marries a millionaire.
What was the name of the horse that/which won the race?’
Когда who или that являются дополнением глагола придаточного предложения, то эти слова могут быть опущены.
The person you need to talk to is on holiday.
This is the best wine I’ve ever tasted.
The book I bought yesterday is very good.
Have you found the keys you lost?
Но когда who или that являются подлежащим придаточного предложения, их нельзя опускать.
I like people who are kind and considerate.
I want a car that is cheap to run.
Придаточное предложение с which может передавать отношение говорящего ко всей идее главного предложения. В этом случае оно отделяется от главного предложения запятой.
I passed my driving test first time, which surprised everyone.
Jane can’t come to the party, which is a shame.
Whose используется для выражения отношения принадлежности между словами, которые оно связывает.
That’s the woman whose son won the lottery.
Where относится к месту.
The hotel where we stayed was right on the beach.
We went back to the place where we first met.
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