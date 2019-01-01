Придаточные определительные помогают определить человека или предмет, о котором идет речь.

Если речь идет о человеке, то используется относительное местоимение who . (Так же может использоваться слово that ). Если речь идет о неодушевленном предмете, тогда используется местоимение that (так же может использоваться слово which ).

Когда who или that являются дополнением глагола придаточного предложения, то эти слова могут быть опущены.

The person you need to talk to is on holiday. This is the best wine I’ve ever tasted. The book I bought yesterday is very good. Have you found the keys you lost?

Но когда who или that являются подлежащим придаточного предложения, их нельзя опускать.