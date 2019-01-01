Задание к тесту: Выберите правильный вариант.

Вопрос 1/10

Выберите один из вариантов

🤷🏼‍♂️

If only I had booked the tickets yesterday, I
...
on the beach now.

🎉️

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