Урок 1/8
Эхо-вопросы
Эхо-вопросы. Выражения согласия или несогласия с высказываниями
Эхо-вопросы. Выражения согласия или несогласия с высказываниями
В данном уроке нет какой-то одной тематической линии. Урок будет полезен тем, кто хочет знать особенности разговорной английской речи. Тонкостей в английском языке хватает - почему бы не начать их изучать прямо сейчас?
В русской разговорной речи мы часто как бы переспрашиваем друг друга. Делаем мы это при помощи таких слов-фраз, как "Да?/Правда?/Неужели…". Если дословно перевести на английский, например, "Правда?", то мы получим "Is it true?" (это правда?). Согласитесь, это не совсем то.
В английском языке все эти слова заменяют специальные конструкции, назовем их эхо-вопросы. Эти вопросы задаются как к утвердительным, так и к отрицательным предложениям.
I am leaving tomorrow. - Are you?
Я завтра уезжаю. - Да?/Правда?/Завтра?
She hasn't finished school yet? - Hasn't she?
Она еще не окончила школу? - Да, неужели?
We don't drink beer. - Don't you?
Мы не пьем пиво. - Да?/Правда?
Эхо-вопросы по смысловой и эмоциональной нагрузке можно приравнять к восклицаниям: Really!? и Indeed?!
Когда мы слышим какие-то утверждения или отрицания, то мы можем с ними согласиться или не согласиться:
|Согласие
|Несогласие
|С утверждением
|С отрицанием
|С утверждением
|С отрицанием
|- Это трудное задание.
- Да./Ага./Согласен.
|- Они не любят собак.
- Да, не любят (Нет, не любят).
|- Шоколад не вредит зубам.
- Да нет же, вредит.
|- В холодильнике есть продукты.
- Мне кажется, что нет.
В английском языке согласие и отрицание выражается при помощи предложения, похожего на краткий ответ на общий вопрос:
Согласие c утверждением начинается со слов yes/of course/so + утвердительная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы:
He works hard every day. - Yes, he does.
This trip will cost us a lot. - Of course, it will.
That's our Ann. - Oh, so it is.
Несогласие с отрицанием начинается со слов yes/oh yes + утвердительная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы:
My son doesn't smoke. - Oh yes, he does.
There isn't any money left. - Yes, there is.
Согласие с отрицанием начинается с no + отрицательная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы. Обратите внимание, что в русском языке мы, соглашаясь с отрицанием, говорим "Да", а в английском языке это "Нет"
I don't like this man. - No, you don't.
Я не люблю этого человека. - Да, ты его не любишь.
He hasn't paid us yet. - No, he hasn't.
Он нам еще не заплатил. - Да/Нет, не заплатил.
Несогласие с утверждением начинается со слов no/oh no + отрицательная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы.
I hope, he will lend us some money. - Oh no, she won't.
Prices are coming down. - No, they aren't.
Примечание
Обратите внимание, что в согласиях и несогласиях отрицательная форма вспомогательного глагола всегда имеет краткую форму.
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