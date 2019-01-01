В данном уроке нет какой-то одной тематической линии. Урок будет полезен тем, кто хочет знать особенности разговорной английской речи. Тонкостей в английском языке хватает - почему бы не начать их изучать прямо сейчас?

В русской разговорной речи мы часто как бы переспрашиваем друг друга. Делаем мы это при помощи таких слов-фраз, как "Да?/Правда?/Неужели…". Если дословно перевести на английский, например, "Правда?", то мы получим "Is it true?" (это правда?). Согласитесь, это не совсем то.

В английском языке все эти слова заменяют специальные конструкции, назовем их эхо-вопросы. Эти вопросы задаются как к утвердительным, так и к отрицательным предложениям.

I am leaving tomorrow. - Are you?

Я завтра уезжаю. - Да?/Правда?/Завтра? She hasn't finished school yet? - Hasn't she?

Она еще не окончила школу? - Да, неужели? We don't drink beer. - Don't you?

Мы не пьем пиво. - Да?/Правда?

Эхо-вопросы по смысловой и эмоциональной нагрузке можно приравнять к восклицаниям: Really!? и Indeed?!

Когда мы слышим какие-то утверждения или отрицания, то мы можем с ними согласиться или не согласиться:

Согласие Несогласие С утверждением С отрицанием С утверждением С отрицанием - Это трудное задание.

- Да./Ага./Согласен. - Они не любят собак.

- Да, не любят (Нет, не любят). - Шоколад не вредит зубам.

- Да нет же, вредит. - В холодильнике есть продукты.

- Мне кажется, что нет.

В английском языке согласие и отрицание выражается при помощи предложения, похожего на краткий ответ на общий вопрос:

Согласие c утверждением начинается со слов yes/of course/so + утвердительная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы: He works hard every day. - Yes, he does. This trip will cost us a lot. - Of course, it will. That's our Ann. - Oh, so it is.

Несогласие с отрицанием начинается со слов yes/oh yes + утвердительная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы: My son doesn't smoke. - Oh yes, he does. There isn't any money left. - Yes, there is.

Согласие с отрицанием начинается с no + отрицательная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы. Обратите внимание, что в русском языке мы, соглашаясь с отрицанием, говорим "Да", а в английском языке это "Нет" I don't like this man. - No , you don't.

Я не люблю этого человека. - Да , ты его не любишь. He hasn't paid us yet. - No, he hasn't.

Он нам еще не заплатил. - Да/Нет , не заплатил.

Несогласие с утверждением начинается со слов no/oh no + отрицательная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы. I hope, he will lend us some money. - Oh no, she won't. Prices are coming down. - No, they aren't.

Примечание

Обратите внимание, что в согласиях и несогласиях отрицательная форма вспомогательного глагола всегда имеет краткую форму.