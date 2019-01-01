В данном уроке нет какой-то одной тематической линии. Урок будет полезен тем, кто хочет знать особенности разговорной английской речи. Тонкостей в английском языке хватает - почему бы не начать их изучать прямо сейчас?

В русской разговорной речи мы часто как бы переспрашиваем друг друга. Делаем мы это при помощи таких слов-фраз, как "Да?/Правда?/Неужели…". Если дословно перевести на английский, например, "Правда?", то мы получим "Is it true?" (это правда?). Согласитесь, это не совсем то.

В английском языке все эти слова заменяют специальные конструкции, назовем их эхо-вопросы. Эти вопросы задаются как к утвердительным, так и к отрицательным предложениям.

I am leaving tomorrow. - Are you?
Я завтра уезжаю. - Да?/Правда?/Завтра?

She hasn't finished school yet? - Hasn't she?
Она еще не окончила школу? - Да, неужели?

We don't drink beer. - Don't you?
Мы не пьем пиво. - Да?/Правда?

Эхо-вопросы по смысловой и эмоциональной нагрузке можно приравнять к восклицаниям: Really!? и Indeed?!

Когда мы слышим какие-то утверждения или отрицания, то мы можем с ними согласиться или не согласиться:

Согласие Несогласие
С утверждением С отрицанием С утверждением С отрицанием
- Это трудное задание.
- Да./Ага./Согласен.		 - Они не любят собак.
- Да, не любят (Нет, не любят).		 - Шоколад не вредит зубам.
- Да нет же, вредит.		 - В холодильнике есть продукты.
- Мне кажется, что нет.

В английском языке согласие и отрицание выражается при помощи предложения, похожего на краткий ответ на общий вопрос:

  • Согласие c утверждением начинается со слов yes/of course/so + утвердительная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы:

    He works hard every day. - Yes, he does.

    This trip will cost us a lot. - Of course, it will.

    That's our Ann. - Oh, so it is.

  • Несогласие с отрицанием начинается со слов yes/oh yes + утвердительная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы:

    My son doesn't smoke. - Oh yes, he does.

    There isn't any money left. - Yes, there is.

  • Согласие с отрицанием начинается с no + отрицательная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы. Обратите внимание, что в русском языке мы, соглашаясь с отрицанием, говорим "Да", а в английском языке это "Нет"

    I don't like this man. - No, you don't.
    Я не люблю этого человека. - Да, ты его не любишь.

    He hasn't paid us yet. - No, he hasn't.
    Он нам еще не заплатил. - Да/Нет, не заплатил.

  • Несогласие с утверждением начинается со слов no/oh no + отрицательная форма вспомогательного глагола текущего грамматического времени или формы.

    I hope, he will lend us some money. - Oh no, she won't.

    Prices are coming down. - No, they aren't.

Примечание

Обратите внимание, что в согласиях и несогласиях отрицательная форма вспомогательного глагола всегда имеет краткую форму.

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