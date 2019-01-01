Урок 2/8
Разделительные вопросы в английском языке
Разделительные вопросы. Особенности употребления
Разделительные вопросы. Особенности употребления
Этот тип предложения является вопросительным только из-за своего вопросительного хвостика, который и является объектом изучения в этой теме. "Разделительный" - такое название этот тип вопроса имеет в России. На самом деле в этом вопросе ничего не разделяется.
Ты не умеешь плавать, да?
Я возьму немного конфет, хорошо?
Вариантов перевода "хвостиков" на русский язык несколько, но в английском языке эта конструкция имеет четкую форму, которая очень похожа на форму эхо-вопроса из первой темы. Только в разделительных вопросах это переспрашивание в виде хвостика идет не отдельным предложением.
Говорящий, используя разделительный вопрос, не хочет получить какую-то информацию, а просто ищет согласия. Этот вопрос также задается тогда, когда говорящий в чем-то до конца не уверен и нуждается в подтверждении или опровержении своих слов.
Главное правило употребления разделительного вопроса - если основное предложение является утвердительным, то "хвостик" будет отрицательным, и наоборот. Положительный "хвостик" состоит из вспомогательного глагола текущей грамматической формы и подлежащего в виде личного местоимения. Отрицательный "хвостик" состоит из краткой отрицательной формы вспомогательного глагола и подлежащего в виде личного местоимения. Чтобы правильно составить "хвостик", нужно знать, какой вспомогательный глагол употребляется во времени, использованном в основном предложении.
He loves animals, doesn't he?
Он любит животных, не так ли?
You haven't decided yet, have you?
Ты еще не решил, а?
Let`s = Let us
Let's go to the cinema tomorrow, shall we?
Обратите внимание, что "хвостик" к предложению Let`s будет положительным. Других вариантов нет.
Утверждения, содержащие слова: neither, no (никакой), none, no one, nobody, nothing, scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom - интерпретируются как отрицательные. Поэтому "хвостик" будет просто вопросительным.
Nothing was said, was it?
He hardly ever drinks vodka, does he?
Если подлежащее в предложении выражено словами anyone, anybody, no one, nobody/ everybody, everyone, somebody, someone, то в "хвостике" будет they.
Anybody can do it, can they?
No one would come to see us, would they?
Everybody paid the bills, didn't they?
Someone has broken the window, haven't they?
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!