Этот тип предложения является вопросительным только из-за своего вопросительного хвостика, который и является объектом изучения в этой теме. "Разделительный" - такое название этот тип вопроса имеет в России. На самом деле в этом вопросе ничего не разделяется.

Ты не умеешь плавать, да? Я возьму немного конфет, хорошо?

Вариантов перевода "хвостиков" на русский язык несколько, но в английском языке эта конструкция имеет четкую форму, которая очень похожа на форму эхо-вопроса из первой темы. Только в разделительных вопросах это переспрашивание в виде хвостика идет не отдельным предложением.

Говорящий, используя разделительный вопрос, не хочет получить какую-то информацию, а просто ищет согласия. Этот вопрос также задается тогда, когда говорящий в чем-то до конца не уверен и нуждается в подтверждении или опровержении своих слов.

Главное правило употребления разделительного вопроса - если основное предложение является утвердительным, то "хвостик" будет отрицательным, и наоборот. Положительный "хвостик" состоит из вспомогательного глагола текущей грамматической формы и подлежащего в виде личного местоимения. Отрицательный "хвостик" состоит из краткой отрицательной формы вспомогательного глагола и подлежащего в виде личного местоимения. Чтобы правильно составить "хвостик", нужно знать, какой вспомогательный глагол употребляется во времени, использованном в основном предложении.

He loves animals, doesn't he?

Он любит животных, не так ли? You haven't decided yet, have you?

Ты еще не решил, а?

Особенности употребления