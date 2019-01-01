Урок 5/8
The Future in-the-past Tense / Будущее в Прошедшем
The Future in-the-past Tense / Будущее в Прошедшем
The Future in-the-past Tense / Будущее в Прошедшем
Для русского языка кажется немного абсурдным или фантастичным само определение "Будущее в Прошедшем". На самом деле Future-in-the-Past не является отдельным грамматическим временем со своими правилами употребления. Данное время употребляется только в придаточных предложениях, если в главном предложении глагол стоит в Прошедшем времени. Давайте сравним русские и английские предложения:
Он знает, что она выйдет за него замуж.
Он знал, что она выйдет за него замуж.
Никакой разницы в этих русских придаточных предложениях нет, но в английском языке она есть.
He knows that she will marry him.
He knew that she would marry him.
Все типы предложений в Future-in-the-Past образуются также, как и в Future Simple. В этих временах разные лишь вспомогательные глаголы Shall - Should, Will - Would, но они очень схожи между собой.
I thought that we should go there together. - Я подумала, что мы должны идти туда вместе.
They hoped that they would win the game. - Они надеялись, что они выиграют игру.
She promised we'd spend the holiday together. - Она пообещала, что мы проведем каникулы вместе. (Should и Would могут образовывать краткие формы).
Примечание
В следующих предложениях используется не форма Future in-the-Past, а модальный глагол Would.
I would like a glass of beer, please.
Отрицание образуется традиционно: после вспомогательного глагола ставится отрицательная частица not. Not и вспомогательный глагол могут образовывать краткие формы.
Mary felt that Jack would not understand her. - Мэри почувствовала, что Джек ее не поймет.
The children knew that I shouldn't punish them. - Дети знали, что я их не накажу.
Примечание
Общие и специальные вопросы в этом времени возможны только в рамках косвенной речи.
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