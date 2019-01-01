Для русского языка кажется немного абсурдным или фантастичным само определение "Будущее в Прошедшем". На самом деле Future-in-the-Past не является отдельным грамматическим временем со своими правилами употребления. Данное время употребляется только в придаточных предложениях, если в главном предложении глагол стоит в Прошедшем времени. Давайте сравним русские и английские предложения:

Он знает, что она выйдет за него замуж.

Он знал, что она выйдет за него замуж.

Никакой разницы в этих русских придаточных предложениях нет, но в английском языке она есть.

He knows that she will marry him.

He knew that she would marry him.

Все типы предложений в Future-in-the-Past образуются также, как и в Future Simple. В этих временах разные лишь вспомогательные глаголы Shall - Should, Will - Would, но они очень схожи между собой.

Утвердительное предложение

I thought that we should go there together. - Я подумала, что мы должны идти туда вместе. They hoped that they would win the game. - Они надеялись, что они выиграют игру. She promised we'd spend the holiday together. - Она пообещала, что мы проведем каникулы вместе. (Should и Would могут образовывать краткие формы).

Примечание

В следующих предложениях используется не форма Future in-the-Past, а модальный глагол Would.

I would like a glass of beer, please.

Отрицательное предложение

Отрицание образуется традиционно: после вспомогательного глагола ставится отрицательная частица not. Not и вспомогательный глагол могут образовывать краткие формы.

Mary felt that Jack would not understand her. - Мэри почувствовала, что Джек ее не поймет. The children knew that I shouldn't punish them. - Дети знали, что я их не накажу.

Примечание

Общие и специальные вопросы в этом времени возможны только в рамках косвенной речи.