Для русского языка кажется немного абсурдным или фантастичным само определение "Будущее в Прошедшем". На самом деле Future-in-the-Past не является отдельным грамматическим временем со своими правилами употребления. Данное время употребляется только в придаточных предложениях, если в главном предложении глагол стоит в Прошедшем времени. Давайте сравним русские и английские предложения:

Никакой разницы в этих русских придаточных предложениях нет, но в английском языке она есть.

He knows that she will marry him. He knew that she would marry him.

Все типы предложений в Future-in-the-Past образуются также, как и в Future Simple. В этих временах разные лишь вспомогательные глаголы Shall - Should, Will - Would, но они очень схожи между собой.

I thought that we should go there together. - Я подумала, что мы должны идти туда вместе.

They hoped that they would win the game. - Они надеялись, что они выиграют игру.

She promised we'd spend the holiday together. - Она пообещала, что мы проведем каникулы вместе. (Should и Would могут образовывать краткие формы).