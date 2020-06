Future Perfect in-the-Past заменяет Future Perfect в придаточных предложениях, когда сказуемое главного предложения имеет форму Прошедшего времени. Соответственно эти времена очень похожи между собой, с той лишь разницей, что вместо вспомогательных глаголов Shall\Will в Future in-the-Past употребляются Should\Would.

The postman promised that he would have delivered the parcel by 6 o'clock. - Почтальон обещал, что он доставит посылку к 6 часам.

I hoped that we should have reached the hotel before it got dark. - Я надеялся, что мы доберемся до отеля до наступления темноты.