Future Perfect in-the-Past заменяет Future Perfect в придаточных предложениях, когда сказуемое главного предложения имеет форму Прошедшего времени. Соответственно эти времена очень похожи между собой, с той лишь разницей, что вместо вспомогательных глаголов Shall\Will в Future in-the-Past употребляются Should\Would.

Утвердительное предложение

The postman promised that he would have delivered the parcel by 6 o'clock. - Почтальон обещал, что он доставит посылку к 6 часам. I hoped that we should have reached the hotel before it got dark. - Я надеялся, что мы доберемся до отеля до наступления темноты.

Отрицательное предложение

Отрицательная форма образуется путем добавления частицы not после вспомогательного глагола. Not и вспомогательный глагол могут образовывать краткие формы.

He said that he would not have finished the project by Monday. - Он сказал, что не закончит проект к понедельнику. We knew that they wouldn't have reached the Northern Pole by the end of the month. - Мы знали, что они не достигнут Северного Полюса к концу месяца.

Примечание

Общие и специальные вопросы в этом времени возможны только в рамках косвенной речи.