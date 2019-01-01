Урок 6/8
Будущее Совершенное в Прошедшем
The Future Perfect in-the-Past Tense / Будущее Совершенное в Прошедшем. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Употребление
The Future Perfect in-the-Past Tense / Будущее Совершенное в Прошедшем. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Употребление
Future Perfect in-the-Past заменяет Future Perfect в придаточных предложениях, когда сказуемое главного предложения имеет форму Прошедшего времени. Соответственно эти времена очень похожи между собой, с той лишь разницей, что вместо вспомогательных глаголов Shall\Will в Future in-the-Past употребляются Should\Would.
The postman promised that he would have delivered the parcel by 6 o'clock. - Почтальон обещал, что он доставит посылку к 6 часам.
I hoped that we should have reached the hotel before it got dark. - Я надеялся, что мы доберемся до отеля до наступления темноты.
Отрицательная форма образуется путем добавления частицы not после вспомогательного глагола. Not и вспомогательный глагол могут образовывать краткие формы.
He said that he would not have finished the project by Monday. - Он сказал, что не закончит проект к понедельнику.
We knew that they wouldn't have reached the Northern Pole by the end of the month. - Мы знали, что они не достигнут Северного Полюса к концу месяца.
Примечание
Общие и специальные вопросы в этом времени возможны только в рамках косвенной речи.
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