Несмотря на то, что в английском языке имеется 12 грамматических времен - все они употребляются строго по правилам. Помимо правил употребления каждого конкретного времени существует общее правило взаимодействия времен - Последовательность/Согласование Времен (Sequence of Tenses). Правило Согласования Времен из множества грамматических времен в каждом конкретном случае "предлагает на выбор" только несколько. То есть, оно не позволяет одновременно употребить любые времена.

В русском языке вся грамматика (время, род, число, падеж, вид) заложена в окончаниях слов, поэтому у нас и нет никакой надобности в сложной системе времен. Так как в английском языке окончания практически отсутствуют, а необходимость в передаче различных смысловых оттенков остается, то в языке и образовались грамматические "надстройки" в виде Perfect и Continuous, которые помогают точно выразить грамматические и смысловые нюансы.

На самом деле грамматических времен в английском языке "в два раза меньше". Все 12 времен относятся либо к настоящему, либо к прошлому.

Будущее время не является в грамматических временах основным, так как в английском языке оно может относиться, как к настоящему, так и к прошлому.

Повествование может вестись либо в Настоящем, либо в Прошедшем времени. Это не грамматическое время может определяться контекстом, либо основным глаголом в сложноподчиненном и сложносочиненном предложениях. Давайте взглянем на эту таблицу:

Напрашивается резонный вопрос: "А почему времен в таблице 16, а говорилось о 12?"

Дело в том, что времена, имеющие в своем название "in-the-past" употребляются только в придаточных предложениях. Эти времена не являются грамматическими временами в полном смысле, так они обозначают те же действия, что и их "двойники" в Настоящем времени. О каждом из этих четырех неполных времен будет рассказано в последующих темах.

На следующем примере давайте рассмотрим как "работает" Согласование Времен:

I know that she worked in this company for five years. - Я знаю, что она работала в этой компании 5 лет.

He knew that she had worked in this company for five years.Он знал, что она работала в этой компании 5 лет.