Несмотря на то, что в английском языке имеется 12 грамматических времен - все они употребляются строго по правилам. Помимо правил употребления каждого конкретного времени существует общее правило взаимодействия времен - Последовательность/Согласование Времен (Sequence of Tenses). Правило Согласования Времен из множества грамматических времен в каждом конкретном случае "предлагает на выбор" только несколько. То есть, оно не позволяет одновременно употребить любые времена.

В русском языке вся грамматика (время, род, число, падеж, вид) заложена в окончаниях слов, поэтому у нас и нет никакой надобности в сложной системе времен. Так как в английском языке окончания практически отсутствуют, а необходимость в передаче различных смысловых оттенков остается, то в языке и образовались грамматические "надстройки" в виде Perfect и Continuous, которые помогают точно выразить грамматические и смысловые нюансы.

На самом деле грамматических времен в английском языке "в два раза меньше". Все 12 времен относятся либо к настоящему, либо к прошлому.

Будущее время не является в грамматических временах основным, так как в английском языке оно может относиться, как к настоящему, так и к прошлому.

Повествование может вестись либо в Настоящем, либо в Прошедшем времени. Это не грамматическое время может определяться контекстом, либо основным глаголом в сложноподчиненном и сложносочиненном предложениях. Давайте взглянем на эту таблицу:

№ Настоящее время Прошедшее время 1 Present Simple Past Simple 2 Present Perfect Past Perfect 3 Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous 4 Present Continuous Past Continuous 5 Future Simple Future in-the-past 6 Future Continuous Future Continuous in-the-past 7 Future Perfect Future Perfect in-the-past 8 Future Perfect Continuous Future Perfect Continuous in-the-past

Напрашивается резонный вопрос: "А почему времен в таблице 16, а говорилось о 12?"

Дело в том, что времена, имеющие в своем название "in-the-past" употребляются только в придаточных предложениях. Эти времена не являются грамматическими временами в полном смысле, так они обозначают те же действия, что и их "двойники" в Настоящем времени. О каждом из этих четырех неполных времен будет рассказано в последующих темах.

На следующем примере давайте рассмотрим как "работает" Согласование Времен:

I know that she worked in this company for five years. - Я знаю, что она работала в этой компании 5 лет. He knew that she had worked in this company for five years.Он знал, что она работала в этой компании 5 лет.

В обоих предложения рассматривается одно и тоже сложноподчиненное предложение. В таких предложениях время (не грамматическое) определяется глаголом основного предложения. В первом предложении это - know, а во втором - knew. И, уже исходя, из этого времени, выбирается соответствующее грамматическое время.

Во втором предложении нам надо сохранить совершенность действия "worked", то есть показать, что человек уже там не работает. Если во втором предложении мы оставим Past Simple (worked), то это будет значить, что действие worked все еще совершается (тогда в этом случае "for five years" будет лишним).

При согласовании времен происходит сдвиг временной плоскости либо в Настоящее, либо в Прошлое.

При временном сдвиге от Настоящего к Прошлому изменяется не только грамматическое время, но и наречия времени.

Настоящее время Прошедшее время Yesterday The day before/the previous day Today That day Tomorrow The following (next) day/a day later The day before yesterday (позавчера) Two days before The day after tomorrow (послезавтра) Two days later Last week The week before/the previous day Now Then Next week The week after/the following week/a week later Ago Before This/these That\those Here There

Примечание

Если в придаточном предложении речь идет о каком-то факте, законе, который действителен и в настоящий момент, то глагол может иметь форму Настоящего времени, даже если глагол в основном предложении имеет форму прошедшего времени.

People of the Middle ages did not know that the Earth is round.

Если придаточное предложение, выраженное Past Simple, вводится союзами when или since, то временного сдвига не происходит.

Mike said: "I didn't buy souvenirs when I was in Paris" - Mike said, that he hadn't bought any souvenirs when he was in Paris.

Действие, выраженное Past Continuous также не подвергается временному сдвигу.