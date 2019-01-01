Задание к тесту: Определите, является ли предложение правильным (Correct) или неправильным (Wrong)

Вопрос 1/10

Выберите один из вариантов

🤷🏼‍♂️

They would be good friends, but now they don't want to talk with each other.
...

🎉️

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