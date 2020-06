"Get/Become used to" переводится как "привыкнуть к чему-либо". Можно сказать, что эта конструкция по смыслу является предшествующим шагом к "be used to".

After five years in England I got used to hav ing porridge in the morning. Через пять лет пребывания в Англии я привык есть овсяную кашу по утрам.

In the end I got used to heavy traffic in Moscow. В конце концов я привык к оживленному движению транспорта в Москве.

В вопросительных и отрицательных предложениях данные конструкции целиком является сказуемым. Кроме глаголов be/get/become ничего не изменяется.

I haven't got used to reading in English yet.

Our family did not become used to living in a big house.

She will never get used to our city.

We are not used to keeping pets.

How did you get used to living abroad?

When will they become used to going shopping on weekends?

Who is used to arguing with the teacher in your class?