Урок 7/8
Used to и Past Simple
Конструкция used to. Сравнение used to с Past Simple
Конструкция used to. Сравнение used to с Past Simple
"Used to + инфинитив" - это частный случай времени Past Simple. Следовательно, "used to + инфинитив" может употребляться только в прошедшем времени. Эта конструкция употребляется в конкретных ситуациях, в то время как для употребления Past Simple ограничений нет. Поэтому "used to + инфинитив" не всегда можно заменить на "чистый" Past Simple и наоборот.
"Used to" выражает два действия, которые имеют сходство:
Повторяющееся действие (привычка), которое совершалось в прошлом и в настоящий момент не совершается. Но в контексте или этом же предложении должно обязательно подчеркиваться, что названное действие сейчас уже не совершается.
When I was younger I used to smoke a lot, but now I don't.
Когда я был моложе, то много курил, но сейчас я не курю.
He used to drink beer, but now he drinks only wine.
Он (всегда) пил пиво, а сейчас он пьет только вино.
Повторяющееся действие(рутина) в прошлом. Однако в данном случае контраст с настоящим временем отсутствует.
Every morning he used to kiss his wife and set off for work.
Каждое утро он (обычно/по обыкновению) целовал свою жену и уезжал на работу.
In Spain I used to go to restaurants in the evening.
В Испании я ходил в ресторан по вечерам.
Примечание
Повторяющееся рутинное действие в прошлом может выражаться через would.
Every morning he would sit in his arm-chair and read a newspaper.
Каждое утро по обыкновению он сидел в своем кресле и читал газету.
Нo, через would нельзя выразить повторяющееся действие(привычка), которое совершалось в прошлом и в настоящий момент не совершается.
We would talk for hours, but now we don't communicate with each other.
"Used to + инфинитив" не употребляется для того чтобы сказать Как Долго? или Как Часто? действие совершалось.
I used to go to college for three years. We used to visit Italy three times.
"Used to + инфинитив" не употребляется, когда в предложении даны четкие временные указатели.
We used to spend all our free time together in 1985.
I used to read more books 20 years ago. - Так сказать уже можно.
Но обычно с этой конструкцией употребляются такие временные показатели, как: in our childhood, when I was younger, when she was a teenager. Так же зачастую никаких временных указателей с "used to + инфинитив" не используется.
Глагол Use произносится, как [j u: z], его прошедшая форма used - [j u: z d]. Но в данной конструкции Used не является формой прошедшего времени и произносится исключительно, как [j u: s t].
Отрицание может выражаться тремя способами:
традиционно через вспомогательный глагол did и отрицательную частицу not
I didn't use to like ice-cream in childhood.
через отрицательную частицу not
She used not to play tennis at school.
через непривычную краткую форму
They usedn`t to spend evenings together.
Вопросительные предложения с конструкцией "used to + инфинитив" используются нечасто.
Вопросы могут строиться двумя способами:
Традиционно через вспомогательный глагол did
Did you use to go to discos when you were younger?
What did he use to have for breakfast when you lived in the USA?
Used сам используется в качестве вспомогательного глагола
Used they to be friends at school?
Used he to play with the kids after work?
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