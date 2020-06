Повторяющееся действие (привычка), которое совершалось в прошлом и в настоящий момент не совершается. Но в контексте или этом же предложении должно обязательно подчеркиваться, что названное действие сейчас уже не совершается.

When I was younger I used to smoke a lot, but now I don't.

Когда я был моложе, то много курил, но сейчас я не курю.

He used to drink beer, but now he drinks only wine.

Он (всегда) пил пиво, а сейчас он пьет только вино.