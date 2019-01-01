Задание к тесту: Определите, выполняет ли выделенная глагольная форма функцию Будущего Времени(БВ), или же она несет иную Смысловую Нагрузку(СН).

Вопрос 1/10

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I think they will hire a lawyer.
...

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