Задание к тесту: Определите, является ли предложение правильным (Correct) или неправильным (Wrong)

Вопрос 1/10

Выберите один из вариантов

🤷🏼‍♂️

When she had sung her last song, she sat down.
...

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