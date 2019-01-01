Урок 4/6
As soon as
Past Perfect Tense. Придаточные предложения времени
Past Perfect Tense. Придаточные предложения времени
В придаточных предложениях времени с Past Perfect употребляется целый ряд связующих наречий и фраз, которые позволяют наиболее точно выразить временные отношения между действиями в основном и придаточном предложениях: when, as soon as, till/until, before, after.
When используется тогда, когда мы хотим подчеркнуть, что первое действие было завершено до начала второго, и, что они тесно связаны через результат.
When he opened the window the bird flew away. - Когда/как только он открыл окно, птица улетела.
As soon as употребляется с аналогичной целью.
As soon as the pirates had found the gold, they started to quarrel. - Как только пираты нашли золото, они начали сориться.
Till/until и before традиционно используются во временах группы Perfect. В Past Perfect использование этих наречий подчеркивает завершение или ожидаемое завершение одного действия перед другим.
The collector refused to go till he had seen all the pictures.
Before we had finished our meal he ordered us back to work.
After также часто используется с Past Perfect.
After they had elected the president some members became furious.
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