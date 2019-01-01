Урок 5/6
Past Perfect Continuous Tense
Past Perfect Continuous Tense (Прошедшее Совершенное Длительное Время). Функции времени. Сравнение с Present Perfect Continuous. Отрицательные и вопросительные формы
Past Perfect Continuous Tense (Прошедшее Совершенное Длительное Время). Функции времени. Сравнение с Present Perfect Continuous. Отрицательные и вопросительные формы
Past Perfect Continuous является полным аналогом Present Perfect Continuous, но только для прошедшего времени, соответственно. Да и все формы Past Perfect Continuous образуются аналогично, только вместо have\has используется одно had.
|Past Perfect Continuous
|Present Perfect Continuous
|
Действие, которое началось раньше определенного момента в прошлом и продолжалось в этот момент. Период длительности действия (процесс действия) обычно указывается при помощи предлога for.
They had been arguing for half an hour before they reached an agreement.
Также может быть обозначен момент, с которого началось действие при помощи предлога since.
I had been playing football since I was ten. Then I had to stop.
|
Действие, которое началось в прошлом и продолжается в данный момент.
She has been working here for ten years already.
They have been travelling since June.
|
Действие, которое началось в прошлом и закончилось к определенному моменту в прошлом. При этом результат предпрошедшего действия очень ясно виден в действии прошедшем.
The room was full of tobacco smell. The guests had been smoking. - Как и в Present Perfect Continuous здесь мы имеем Результат процесса действия.
|
Действие, которое началось в прошлом, продолжалось какое-то время и только что закончилось. В настоящем имеется четко выраженный результат недавнего действия.
My eyes are red. I have been working at the computer all day. - Результат процесса действия.
После вспомогательного глагола had ставится отрицательная частица not.
We had not been drinking beer before our parents came.
Краткая отрицательная форма - hadn't.
I wasn't tired because I hadn't been working all day long.
Вспомогательный глагол had ставится на первое место, перед подлежащим.
Had you been playing in the band before you entered the University.
Краткий ответ на общий вопрос: Yes, I had(No, I hadn't).
How long had you been working before you finished this project?
Who had been for CIA for 15 years when the war broke out?
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!