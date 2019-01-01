Действие, которое началось раньше определенного момента в прошлом и продолжалось в этот момент. Период длительности действия (процесс действия) обычно указывается при помощи предлога for.

They had been arguing for half an hour before they reached an agreement.

Также может быть обозначен момент, с которого началось действие при помощи предлога since.