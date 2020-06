Обстоятельство времени

Having finished his last book the famous writer decided to take a long holiday. - с причастием

Закончив свою последнюю книгу, известный писатель решил отправиться на продолжительные каникулы.

Сравним

After the famous writer had finished his last book, he decided to take a long holiday. - без причастия

После того, как известный писатель закончил свою последнюю книгу, он решил отправиться на продолжительные каникулы.

Примечание

Если нет необходимости особо подчеркнуть, что действие, выраженное причастием, предшествует другому действию, то в данном случае используется Present Participle (active or passive). Present Participle указывает на последовательность действий, а не на разницу во времени их совершения.

Coming home after a hard day, Robert had some beer and went to sleep. - с причастием

Придя домой после тяжелого дня, Роберт выпил немного пива и пошел спать.

Сравним