I Perfect Participle Active образуется по следующей формуле: having + 3 форма глагола.

Perfect Participle Active соответствует русскому деепричастию совершенного вида. Это причастие выражает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом в личной форме.

В предложении Perfect Participle Active несет функции обстоятельства - обстоятельства времени и причины. Однако в некоторых случаях представляется трудным определить тип обстоятельства, так как оба значения могут быть очень близки. Если данное причастие заменить придаточным предложением, то сказуемое в нем будет иметь форму Past Perfect.

Обстоятельство времени Having finished his last book the famous writer decided to take a long holiday. - с причастием

Закончив свою последнюю книгу, известный писатель решил отправиться на продолжительные каникулы. Сравним After the famous writer had finished his last book, he decided to take a long holiday. - без причастия

После того, как известный писатель закончил свою последнюю книгу, он решил отправиться на продолжительные каникулы. Примечание Если нет необходимости особо подчеркнуть, что действие, выраженное причастием, предшествует другому действию, то в данном случае используется Present Participle (active or passive). Present Participle указывает на последовательность действий, а не на разницу во времени их совершения. Coming home after a hard day, Robert had some beer and went to sleep. - с причастием

Придя домой после тяжелого дня, Роберт выпил немного пива и пошел спать. Сравним When Robert came home after a hard day, he had some beer and went to sleep. - без причастия

Когда Роберт пришел домой после тяжелого дня, он выпил пива и пошел спать. Обстоятельство причины Having lost his wallet, he could not buy the present to his wife. - с причастием

Потеряв свой бумажник, он не смог купить подарок своей жене. Сравним As he had lost his wallet, he could not buy the present to his wife. - без причастия

Так как он потерял свой бумажник, он не смог купить подарок своей жене. Примечание Perfect Participle Active может стоять не только перед основным предложением, но и после: He shut the book having read the necessary information.

Он захлопнул книгу, прочитав необходимую информацию.

II Perfect Participle Passive - вариант Perfect Participle в страдательном залоге, образуется следующим образом: having + been + 3 форма глагола.

Как и Perfect Participle Active, его пассивная форма в предложении выполняет функции обстоятельства времени и причины: