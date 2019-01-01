Урок 3/4
Perfect Participle Active
Причастие 1 / Participle 1. Perfect Participle Active. Perfect Participle Passive.
Причастие 1 / Participle 1. Perfect Participle Active. Perfect Participle Passive.
I Perfect Participle Active образуется по следующей формуле: having + 3 форма глагола.
Perfect Participle Active соответствует русскому деепричастию совершенного вида. Это причастие выражает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом в личной форме.
В предложении Perfect Participle Active несет функции обстоятельства - обстоятельства времени и причины. Однако в некоторых случаях представляется трудным определить тип обстоятельства, так как оба значения могут быть очень близки. Если данное причастие заменить придаточным предложением, то сказуемое в нем будет иметь форму Past Perfect.
Обстоятельство времени
Having finished his last book the famous writer decided to take a long holiday. - с причастием
Закончив свою последнюю книгу, известный писатель решил отправиться на продолжительные каникулы.
Сравним
After the famous writer had finished his last book, he decided to take a long holiday. - без причастия
После того, как известный писатель закончил свою последнюю книгу, он решил отправиться на продолжительные каникулы.
Примечание
Если нет необходимости особо подчеркнуть, что действие, выраженное причастием, предшествует другому действию, то в данном случае используется Present Participle (active or passive). Present Participle указывает на последовательность действий, а не на разницу во времени их совершения.
Coming home after a hard day, Robert had some beer and went to sleep. - с причастием
Придя домой после тяжелого дня, Роберт выпил немного пива и пошел спать.
Сравним
When Robert came home after a hard day, he had some beer and went to sleep. - без причастия
Когда Роберт пришел домой после тяжелого дня, он выпил пива и пошел спать.
Обстоятельство причины
Having lost his wallet, he could not buy the present to his wife. - с причастием
Потеряв свой бумажник, он не смог купить подарок своей жене.
Сравним
As he had lost his wallet, he could not buy the present to his wife. - без причастия
Так как он потерял свой бумажник, он не смог купить подарок своей жене.
Примечание
Perfect Participle Active может стоять не только перед основным предложением, но и после:
He shut the book having read the necessary information.
Он захлопнул книгу, прочитав необходимую информацию.
II Perfect Participle Passive - вариант Perfect Participle в страдательном залоге, образуется следующим образом: having + been + 3 форма глагола.
Как и Perfect Participle Active, его пассивная форма в предложении выполняет функции обстоятельства времени и причины:
Обстоятельство времени
Having been lost in the forest, the cat could find the way back home. - с причастием
Будучи потерянной в лесу, кошка смогла найти обратную дорогу домой.
Сравним
After the cat had been lost in the forest, it could find the way back home. - без причастия
После того, как кошка потерялась в лесу, она смогла найти обратную дорогу домой.
Обстоятельство причины
Having been cheated the woman went to the police. - с причастием
Будучи обманутой, женщина пошла в полицию.
Сравним
As the woman had been cheated, she went to the police. - без причастия
Так как женщина была обманута, она пошла в полицию.
Примечание
Если сравнить переводы на русский язык Present Participle Passive и Perfect Participle Passive, то можно увидеть, что они схожи - это не случайно. Если нет необходимости особо подчеркнуть, что одно действие предшествует другому, то можно смело использовать Present Participle Passive.
Being sorted the letters were sent to the addressees. - с причастием
Будучи рассортированными, письма были отправлены адресатам.
Сравним
After the letters had been sorted, they were sent to the addressees. - без причастия
После того, как письма были рассортированы, они были отправлены адресатам.
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