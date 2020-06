В функции определения Participle 2 может употребляться перед существительным (объектом):

There were many beautifully dressed people near the theatre. - с причастием

Рядом с театром было много красиво одетых людей.

Сравним

There were many people near the theatre that were beautifully dressed. - без причастия

Рядом с театром было много людей, которые были красиво одеты.

и после: (здесь причастие очень легко заменяется придаточным предложением со страдательным залогом)

The documents lost in the park are of great importance. - с причастием

Документы, потерянные в парке, очень важны.

Сравним