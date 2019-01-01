Причастие 2 иногда называют причастием прошедшего времени - Past Participle. У этого причастия всего одна неизменяемая форма, которая соответствует 3 форме глагола. Если это правильный глагол, то форма причастия имеет окончание -ed, если глагол - не правильный, то он имеет свою особую форму. Причастие 2 не имеет отдельных категорий времени и залога, так как может выражать действия, относящиеся к любому времени в зависимости от времени сказуемого.

Форму Past Participle можно встретить во временах группы Perfect и в страдательном залоге.

Participle 2 имеет свойства глагола, прилагательного (определения) и обстоятельства. Давайте подробно на примерах разберем все функции Participle 2 и для большей наглядности параллельно будем передавать причастные обороты при помощи придаточных предложений.