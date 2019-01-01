Урок 4/4
Participle 2
Причастие 2 / Participle 2
Причастие 2 / Participle 2
Причастие 2 иногда называют причастием прошедшего времени - Past Participle. У этого причастия всего одна неизменяемая форма, которая соответствует 3 форме глагола. Если это правильный глагол, то форма причастия имеет окончание -ed, если глагол - не правильный, то он имеет свою особую форму. Причастие 2 не имеет отдельных категорий времени и залога, так как может выражать действия, относящиеся к любому времени в зависимости от времени сказуемого.
Форму Past Participle можно встретить во временах группы Perfect и в страдательном залоге.
Participle 2 имеет свойства глагола, прилагательного (определения) и обстоятельства. Давайте подробно на примерах разберем все функции Participle 2 и для большей наглядности параллельно будем передавать причастные обороты при помощи придаточных предложений.
В функции определения Participle 2 может употребляться перед существительным (объектом):
There were many beautifully dressed people near the theatre. - с причастием
Рядом с театром было много красиво одетых людей.
Сравним
There were many people near the theatre that were beautifully dressed. - без причастия
Рядом с театром было много людей, которые были красиво одеты.
и после: (здесь причастие очень легко заменяется придаточным предложением со страдательным залогом)
The documents lost in the park are of great importance. - с причастием
Документы, потерянные в парке, очень важны.
Сравним
The documents that were (have been) lost in the park are of great importance. - без причастия
Документы, которые были потеряны в парке - очень важны.
Обстоятельство
Обстоятельство причины
Captured by the traffic jam we missed the train. - с причастием
Задержанные дорожной пробкой, мы опоздали на поезд.
Сравним
As we were captured by the traffic jam we missed the train. - без причастия
Так как мы были задержаны дорожной пробкой, то опоздали на поезд.
Обстоятельство времени
Taken by surprise he never showed his embarrassment. - с причастием
Будучи застигнутым врасплох, он никогда не показывал своего смущения.
Сравним
When he was taken by surprise, he never showed his embarrassment. - без причастия
Когда его застигали врасплох, он никогда не показывал своего смущения.
Как и перед другими причастными оборотами, выражающими обстоятельство времени, часто ставится союз when:
When asked stupid questions, he frowned and answered nothing.
Когда ему задавали глупые вопросы, он хмурился и ничего не отвечал.
Примечание
Обстоятельства времени и причины - основные виды обстоятельства, функции которых выполняет Participle 2. Тем не менее, Participle 2 в отдельных случаях может выполнять другие обстоятельственные функции - условия и уступок
If deleted these data will never be recovered. - обстоятельство условия
Если эти данные будут стерты, их уже будет не восстановить.
Сравним
If these data are deleted, they will never be recovered.
Though scared the brave travelers continued their way. - обстоятельство уступки
Даже будучи напуганными, храбрые путешественники продолжили свой путь.
Сравним
The travellers were scared, but they continued their way.
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