Урок 2/6
Perfect. Продолжение
Present Perfect Continuous (Продолжение). Сравнение Present Perfect Continuous c Present Perfect. Вопросительные предложения
Present Perfect Continuous (Продолжение). Сравнение Present Perfect Continuous c Present Perfect. Вопросительные предложения
Итак, Present Perfect Continuous выражает действие, которое началось в прошлом, продолжалось какое-то время и только что закончилось. Самая важная деталь - наличие четко выраженного результата недавнего действия.
Это действие не может быть передано через Present Perfect без потери смысла.
What is this smell? - I have been smoking.
Что это за запах? - Я курил.
Чтобы почувствовать разницу, давайте передадим действие через Present Perfect и переведем:
I have smoked - Я покурил.
Итак, Present Perfect показывает результат действия, а Present Perfect Continuous - результат процесса действия. Это очень существенное отличие! Помните, что наличие свежайшего результата после некоторой длительности действия - необходимое условие для употребления Present Perfect Continuous.
Между этими временами есть более тонкие отличия. Рассмотрим их на примере одного предложения.
|Present Perfect Continuous
|Present Perfect
|
His boots are dirty. He has been planting trees in the garden.
"Он сажал деревья в саду". Мы не знаем, закончил ли он сажать деревья, или нет.
|
He has planted the trees.
"Он посадил все деревья". Действие имело место, и оно закончено.
|
Michael has been reading all day.
Present Perfect Continuous указывает на длительность действия.
|
Michael has read two stories today.
Мы употребляем Present Perfect, когда хотим сказать, как много было сделано.
Все вопросы в данном времени задаются без помощи дополнительных средств, путем простого переставления слов.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Have
|I
|Been
|Studying
|Since
|Morning?
|We
|You
|They
|Has
|She
|Running
|All
|The way?
|He
|It
|Raining
|Since
|Yesterday?
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|Who
|Have
|I
|Been
|Waiting
|For?
|We
|You
|They
|What
|Has
|She
|Reading
|For
|2 hours
|Already?
|He
|How long
|It
|Raining?
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|What
|Has
|Been
|Going
|On
|Since
|The accident?
|Who
|Calling?
|You
|For
|A week
|Already?
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