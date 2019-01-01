Итак, Present Perfect Continuous выражает действие, которое началось в прошлом, продолжалось какое-то время и только что закончилось. Самая важная деталь - наличие четко выраженного результата недавнего действия.

Это действие не может быть передано через Present Perfect без потери смысла.

What is this smell? - I have been smoking.

Что это за запах? - Я курил.

Чтобы почувствовать разницу, давайте передадим действие через Present Perfect и переведем:

I have smoked - Я покурил.

Итак, Present Perfect показывает результат действия, а Present Perfect Continuous - результат процесса действия. Это очень существенное отличие! Помните, что наличие свежайшего результата после некоторой длительности действия - необходимое условие для употребления Present Perfect Continuous.

Между этими временами есть более тонкие отличия. Рассмотрим их на примере одного предложения.

Present Perfect Continuous Present Perfect His boots are dirty. He has been planting trees in the garden. "Он сажал деревья в саду". Мы не знаем, закончил ли он сажать деревья, или нет. He has planted the trees. "Он посадил все деревья". Действие имело место, и оно закончено. Michael has been reading all day. Present Perfect Continuous указывает на длительность действия. Michael has read two stories today. Мы употребляем Present Perfect, когда хотим сказать, как много было сделано.

Все вопросы в данном времени задаются без помощи дополнительных средств, путем простого переставления слов.

Общий вопрос

1 2 3 4 5 6 Have I Been Studying Since Morning? We You They Has She Running All The way? He It Raining Since Yesterday?

Специальный вопрос

1 2 3 4 5 6 7 8 Who Have I Been Waiting For? We You They What Has She Reading For 2 hours Already? He How long It Raining?

Вопрос к подлежащему