Все формы Past Perfect образуются так же, как и в Present Perfect, только вместо have/has ставится вариант в прошедшем времени - had. Итак, Past Perfect может выражать 3 типа действия.

Все действия начали совершаться или совершились раньше/до какого-то обозначенного действия в прошлом в рамках одного предложения/ситуации. Поэтому Past Perfect часто и называют Предпрошедшим временем.

Если в предложении нет второго, более позднего, времени или намека на него, то употреблять Past Perfect не нужно.

Past Perfect выражает действие, которого совершилось раньше другого действия в прошлом, но связано с ним через результат. He didn't tell us that he had taken the money. The boy was in a bad mood, because he had failed the exam. Past Perfect выражает любое действие, которое совершилось до какого-то действия в прошлом. I knew that she had gone to the party alone. John said that he had bought a new car. Примечание В принципе, не стоит даже особенно задумываться, чтобы различить действия первого и второго типа. В любом случае нужно использовать Past Perfect.

С Past Perfect употребляются те же характерные наречия и предлоги, что с Present Perfect. I understood that he had already found out the truth. Past Perfect выражает действие, которое началось до определенного действия в прошлом, но все еще продолжается или только что прекратилось. Как и в случае с Present Perfect, это действие выражается только с определенными глаголами: (dis)like, love, hate, want, believe, live, be, know, understand, remember, own, possess. I had been a teacher for ten years since I graduated from college; after that I became a singer. They knew that he had already lived there for five years. All his life he had wanted to become a professional stuntman, but then he got into a car accident. Примечание Для употребления Past Perfect существуют весьма четкие условия и показания. Не стоит слишком сильно увлекаться вычислением порядка совершения действия. Не забывайте о такой вещи, как последовательность действия , которая выражается через Past Simple. He returned to his native town. He rent a flat and found a good job. A few years later he got married.

Основное действие в предложении может быть выражено не только через Past Simple, но и через Past Continuous. They were walking fast, because they had heard a terrible cry behind.

С Past Perfect часто употребляется предлог by , который обозначает временные границы совершения действия и переводится предлогом К. Предлог by подчеркивает завершенность действия к определенному времени. Предлог by (если только он не является в предложении предлогом места) указывает на употребление времени группы Perfect. He had finished his work by five o'clock and went home. - Он окончил работу к пяти часам и пошел домой.

При помощи союзных конструкций Hardly… when\ scarcely … when\ no sooner … than (едва… как \ не успел (и) … как) и Past Perfect можно добиться и некоторого эмоционально-стилистического эффекта. Обратите внимание, что вспомогательный глагол HAD стоит перед подлежащим, хотя предложение не является вопросительным. Данный стилистический прием используется только в повествовательных предложениях. Hardly had we entered the forest, when we saw a pack of wolves. - Едва мы вошли в лес, как мы увидели стаю волков. No sooner had I noticed the man than he ran up to me. - Не успел я заметить этого человека, как он подбежал ко мне.

Примеры образования отрицательных и вопросительных предложений

Отрицательное предложение

I felt that he had not understood me. - Mama said that Jane had not stayed at home.

Отрицательные частица not и had образуют отрицательную форму hadn't.

Общий вопрос

Had you known about it before I left?

Краткий ответ на общий вопрос: Yes, I had(No, I hadn't).

Специальный вопрос

Where had they lived before they moved to Moscow?

Вопрос к подлежащему