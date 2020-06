начнется до определенного момента в будущем, и все еще будет совершаться в этот момент.

Завтра в два часа дня я буду пить с друзьями пиво. - Tomorrow at two o'clock, my friends and I will be drinking beer.

Через неделю в это самое время мы будем на море лежать на пляже. - This time in a week, we shall be lying on the beach at the seaside.