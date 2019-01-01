Все типы предложений в The Future Continuous Tense образуются при помощи вспомогательного глагола shall/will + be + глагол (в форме инфинитива) с окончанием -ing.

The Future Continuous Tense употребляется для обозначения длительного действия, которое:

  1. начнется до определенного момента в будущем, и все еще будет совершаться в этот момент.

    Завтра в два часа дня я буду пить с друзьями пиво. - Tomorrow at two o'clock, my friends and I will be drinking beer.

    Через неделю в это самое время мы будем на море лежать на пляже. - This time in a week, we shall be lying on the beach at the seaside.

    Примечание

    Момент совершения действия в будущем может быть указан при помощи придаточного предложения времени или условия.

    When mother comes home her son will be doing his homework. - Когда мать вернется домой, ее сын будет (в это время) делать свою домашнюю работу.

  2. будет совершаться в определенный период в будущем. Но это действие не обязательно должно продолжаться непрерывно в течение всего времени.

    Летом режиссер все еще будет работать над новой картиной. - In summer the director will still be working on her new film.

  3. запланировано и будет совершаться в течение недолгого времени в будущем. Это действие подчеркивает не столько процесс, сколько намерение его совершения.

    I shall be waiting for you in the cafe? - Я буду (собираюсь) ждать вас в кафе.

    We will be playing hockey tomorrow. - Завтра мы будем играть (сыграем) в хоккей.

Отрицательное предложение

Отрицательные предложения образуются типичным для будущих времен способом - отрицательная частица not ставится после вспомогательного глагола Shall\Will.

He will not be working in the evening tomorrow. - Он не будет работать завтра вечером.

Вопросительное предложение

Вопросительные предложения образуются путем перестановки, без применения дополнительных средств.

Will you be having dinner when If I visit you at 7 o'clock? - Вы будете ужинать, если я навещу вас в 7 часов?

What will he be doing tomorrow in the morning? - Чем он завтра утром будет заниматься?

Who will be showing us round the town if can't come? - Кто нас завтра будет водить по городу, если она не сможет придти?

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