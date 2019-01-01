Урок 3/8
The Future Continuous Tense / Будущее Длительное Время
The Future Continuous Tense / Будущее Длительное Время. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Употребление
The Future Continuous Tense / Будущее Длительное Время. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Употребление
Все типы предложений в The Future Continuous Tense образуются при помощи вспомогательного глагола shall/will + be + глагол (в форме инфинитива) с окончанием -ing.
The Future Continuous Tense употребляется для обозначения длительного действия, которое:
начнется до определенного момента в будущем, и все еще будет совершаться в этот момент.
Завтра в два часа дня я буду пить с друзьями пиво. - Tomorrow at two o'clock, my friends and I will be drinking beer.
Через неделю в это самое время мы будем на море лежать на пляже. - This time in a week, we shall be lying on the beach at the seaside.
Примечание
Момент совершения действия в будущем может быть указан при помощи придаточного предложения времени или условия.
When mother comes home her son will be doing his homework. - Когда мать вернется домой, ее сын будет (в это время) делать свою домашнюю работу.
будет совершаться в определенный период в будущем. Но это действие не обязательно должно продолжаться непрерывно в течение всего времени.
Летом режиссер все еще будет работать над новой картиной. - In summer the director will still be working on her new film.
запланировано и будет совершаться в течение недолгого времени в будущем. Это действие подчеркивает не столько процесс, сколько намерение его совершения.
I shall be waiting for you in the cafe? - Я буду (собираюсь) ждать вас в кафе.
We will be playing hockey tomorrow. - Завтра мы будем играть (сыграем) в хоккей.
Отрицательные предложения образуются типичным для будущих времен способом - отрицательная частица not ставится после вспомогательного глагола Shall\Will.
He will not be working in the evening tomorrow. - Он не будет работать завтра вечером.
Вопросительные предложения образуются путем перестановки, без применения дополнительных средств.
Will you be having dinner when If I visit you at 7 o'clock? - Вы будете ужинать, если я навещу вас в 7 часов?
What will he be doing tomorrow in the morning? - Чем он завтра утром будет заниматься?
Who will be showing us round the town if can't come? - Кто нас завтра будет водить по городу, если она не сможет придти?
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