Задание к тесту: Определите, являются ли предложения грамматически правильными (Correct) или неправильными (Wrong).

Вопрос 1/10

Выберите один из вариантов

🤷🏼‍♂️

Some apples were given to the children.
...
.

🎉️

Ваш результат: 0
Вернуться к теории
Следующий урок