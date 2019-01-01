Урок 4/5
Двойные пассивные конструкции в английском языке
Двойные пассивные конструкции в английском языке
Двойные пассивные конструкции в английском языке
Ряд глаголов в действительном залоге имеют два дополнения - прямое (без предлога) и косвенное (с предлогом to). Эти глаголы также образуют две пассивные конструкции.
|I sent her red roses
|Действительный залог
|Прямое дополнение
|Я послал ей красные розы
|She was sent red roses
|Страдательный залог
|Прямое дополнение
|Ей послали красные розы
|I sent red roses to her
|Действительный залог
|Косвенное дополнение
|Я послал красные розы ей
|Red roses were sent to her
|Страдательный залог
|Косвенное дополнение
|Красные розы были посланы ей
В страдательном залоге обычно используется прямое дополнение.
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