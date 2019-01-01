Ряд глаголов в действительном залоге имеют два дополнения - прямое (без предлога) и косвенное (с предлогом to). Эти глаголы также образуют две пассивные конструкции.

I sent her red roses Действительный залог Прямое дополнение Я послал ей красные розы She was sent red roses Страдательный залог Прямое дополнение Ей послали красные розы

I sent red roses to her Действительный залог Косвенное дополнение Я послал красные розы ей Red roses were sent to her Страдательный залог Косвенное дополнение Красные розы были посланы ей

В страдательном залоге обычно используется прямое дополнение.